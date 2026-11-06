Donald Trump hat am Freitag Stephen Miller zum neuen Stabschef des Weißen Hauses ernannt. Miller übernimmt das Amt am Montag, 9. November 2026, von Susie Wiles, die den Posten seit Trumps Amtsantritt im Jänner 2025 innehatte und nun in die politische Organisation des Präsidenten wechselt. Trump nannte Miller auf seiner Plattform Truth Social einen seiner „vertrauenswürdigsten Berater“ und erklärte vor Journalisten, er habe „eine Veränderung“ gewollt.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Bei den Zwischenwahlen am Dienstag verloren die Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Statt auf Ausgleich setzt Trump mit Miller auf jenen Berater, der seit zehn Jahren für die härteste Linie der Regierung steht.