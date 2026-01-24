ABO

St. Pölten wählt Gemeinderat

Die niederösterreichische Landeshauptstadt wählt
In St. Pölten steht am Sonntag die Neuwahl des Gemeinderates an, zu der 44.063 Personen mit Hauptwohnsitz in der niederösterreichischen Landeshauptstadt aufgerufen sind. Nach der Rekordzahl von 12.598 Wahlkarten noch in Zeiten der Corona-Pandemie vor fünf Jahren wurden diesmal 6.540 ausgegeben. Das bedeutet, dass 14,84 Prozent (2021: 27,02 Prozent) der Stimmberechtigten entsprechende Anträge gestellt haben.

Im Rathaus der Landeshauptstadt kommen 42 Mandate zur Vergabe. Es bewerben sich Liste Bürgermeister Matthias Stadler - SPÖ (zuletzt 56,02 Prozent und 25 Sitze), Team Krumböck - Volkspartei & Unabhängige - ÖVP (22,74 Prozent, zehn), FPÖ (8,92 Prozent, drei), Grüne (8,01 Prozent, drei), NEOS (3,19 Prozent, ein Mandat) sowie KPÖ (1,11 Prozent) und die Liste Multikulturelle Gesellschaft - LMG.

"Vorwählen" ist bereits seit 7. Jänner möglich gewesen. Die Wahllokale schließen mit einer Ausnahme um 16.00 Uhr. Mit einem vorläufigen Ergebnis ist laut Magistrat gegen 19.00 Uhr zu rechnen.

