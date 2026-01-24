St. Pölten wählt Gemeinderat

Im Rathaus der Landeshauptstadt kommen 42 Mandate zur Vergabe. Es bewerben sich Liste Bürgermeister Matthias Stadler - SPÖ (zuletzt 56,02 Prozent und 25 Sitze), Team Krumböck - Volkspartei & Unabhängige - ÖVP (22,74 Prozent, zehn), FPÖ (8,92 Prozent, drei), Grüne (8,01 Prozent, drei), NEOS (3,19 Prozent, ein Mandat) sowie KPÖ (1,11 Prozent) und die Liste Multikulturelle Gesellschaft - LMG.

"Vorwählen" ist bereits seit 7. Jänner möglich gewesen. Die Wahllokale schließen mit einer Ausnahme um 16.00 Uhr. Mit einem vorläufigen Ergebnis ist laut Magistrat gegen 19.00 Uhr zu rechnen.