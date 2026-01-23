ABO

Ott-Prozess wird fortgesetzt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Egisto Ott beim Prozessauftakt am Donnerstag
©APA, ROLAND SCHLAGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Egisto Ott, und einen mitangeklagten suspendierten Beamten wird am Freitag fortgesetzt. Nachdem Ott am Donnerstag ausführlich zu Wort kam - er bestreitet sämtliche wider ihn erhobenen Vorwürfe - geht es am zweiten Prozesstag mit der Einvernahme des Zweitangeklagten weiter.

von

Ott steht wegen nachrichtendienstlicher Tätigkeiten zugunsten Russlands, Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit sowie Verletzung des Amtsgeheimnisses vor Gericht. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, im Auftrag des per internationalen Haftbefehls gesuchten ehemaligen Wirecard-Spitzenmanagers Jan Marsalek ohne dienstlichen Auftrag Personendaten abgefragt und an diesen weitergegeben zu haben. Auch Diensthandys eines ehemaligen Kabinettschefs im Innenministerium und ein SINA-Laptop mit brisanten geheimdienstlichen Informationen eines EU-Staates sollen von Ott über Marsalek ihren Weg zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB gefunden haben. Der Staatsanwalt meinte beim Prozessauftakt, Ott habe "vereinfacht gesagt Landesverrat" begangen. Ott nannte wiederum den Ankläger einen "Märchenerzähler".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Behinderte in Österreich weiter benachteiligt
Politik
Behinderte haben deutlich weniger Einkommen
Ott im Wiener Landesgericht
Politik
Ankläger unterstellt Ott zum Prozessauftakt "Landesverrat"
Luger trat nach den Vorwürfen zurück
Politik
Strafverfahren gegen Linzer Ex-Stadtchef Luger eingestellt
Bestandene Reifeprüfung bei Haupttermin seit 2017, in Prozent
Technik
Erfolgsquote bei Zentralmatura 2025 deutlich gestiegen
Verschiedene Kulturen im Kindergarten finden die meisten gut
Technik
Mehrheit hat kein Problem mit kultureller Vielfalt im Kindergarten
Services der E-Card sollen erweitert werden
Politik
"e-Health-Vereinbarung" soll neue E-Card-Services bringen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER