Sofortige Waffenruhe im Grenzkrieg Thailand-Kambodscha

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Kämpfe trieben Hunderttausende in die Flucht
©AFP, APA, TANG CHHIN SOTHY
Thailand und Kambodscha haben ⁠am Samstag eine Waffenruhe vereinbart und wollen damit wochenlange schwere Grenzgefechte mit zig Toten beenden. Die Waffenruhe soll um 12.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MEZ) in Kraft treten. Die Verteidigungsminister beider Länder teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, die derzeitigen Truppenstationierungen beizubehalten und keine weiteren Truppenbewegungen vorzunehmen.

von

"Jede Verstärkung würde die Spannungen erhöhen", lie das kambodschanische Verteidigungsministerium wissen. Die gemeinsame Vereinbarung wurde von dem ⁠thailändischen Verteidigungsminister Natthaphon Nakrphanit und seinem kambodschanischen Amtskollegen Tea Seiha unterzeichnet.

Bei neuen, 20-tägigen, schweren Kämpfen zwischen den beiden südostasiatischen Ländern waren mindestens 101 Menschen getötet und mehr als eine halbe Million auf beiden Seiten vertrieben worden. Die Kämpfe waren Anfang Dezember wieder aufgeflammt, nachdem eine frühere, von US-Präsident Donald Trump im ⁠Juli vermittelte Waffenruhe gescheitert war.

