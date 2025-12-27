Sofortige Waffenruhe im Grenzkrieg Thailand-Kambodscha

"Jede Verstärkung würde die Spannungen erhöhen", lie das kambodschanische Verteidigungsministerium wissen. Die gemeinsame Vereinbarung wurde von dem ⁠thailändischen Verteidigungsminister Natthaphon Nakrphanit und seinem kambodschanischen Amtskollegen Tea Seiha unterzeichnet.

Bei neuen, 20-tägigen, schweren Kämpfen zwischen den beiden südostasiatischen Ländern waren mindestens 101 Menschen getötet und mehr als eine halbe Million auf beiden Seiten vertrieben worden. Die Kämpfe waren Anfang Dezember wieder aufgeflammt, nachdem eine frühere, von US-Präsident Donald Trump im ⁠Juli vermittelte Waffenruhe gescheitert war.