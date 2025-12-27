News Logo
ABO

Kiew von Explosionen erschüttert - Ukraine-weiter Luftalarm

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben sich in den frühen Morgenstunden des Samstag mehrere heftige Explosionen ereignet. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von lauten Explosionen, von denen einige durch helle Blitze begleitet wurden, die den Nachthimmel erhellten. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit: "Explosionen in der Hauptstadt. Die Luftabwehr ist im Einsatz. Bleiben Sie in Schutzräumen."

von

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Drohnen und Raketen bewegten sich auf mehrere ukrainische Gebiete, darunter Kiew, zu. Die ukrainischen Behörden gaben in der Nacht einen landesweiten Luftalarm heraus. Einem Militär-Blog auf Telegram zufolge werden Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt. Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Laut einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums auf Telegram hat Russland am Freitag die Ortschaft Kossiwzewe in der südostukrainischen Region Saporischschja eingenommen. Zudem seien mehr als 23 Quadratkilometer Territorium besetzt worden. Dies diene den russischen Truppen als Basis für weitere Offensiven. Das ukrainische Militär räumte im Radio einen "unglücklichen Vorfall" ein. Eine ukrainische Einheit sei nun dabei, die russischen Soldaten aus dem Dorf zu vertreiben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zerstörte Brücke nach einem thailändischen Luftangriff nahe der Grenze
Politik
Gespräche über Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha
++ ARCHIVBILD ++ Wolodymyr Selenskyj will bald zu Donald Trump
Politik
Selenskyj zu Volksabstimmung über Trump-Plan bereit
Premier Albin Kurti regierte ab 2021 allein
Politik
Parlamentswahl im Kosovo - Stabile Regierung gesucht
Explosion in alwaitischer Moschee in Homs: Fünf Tote
Politik
Explosion in alawitischer Moschee in Homs: Acht Tote
Israelische Polizei: Zwei Tote durch mutmaßliche Palästinenser-Attacke
Politik
Polizei: Zwei Tote bei Angriff von Palästinenser in Israel
Von der Hisbollah kontrollierte Gebiete im Visier Israels
Politik
Israelische Armee greift Hisbollah-Miliz im Libanon an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER