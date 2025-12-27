Kiew von Explosionen erschüttert - Ukraine-weiter Luftalarm

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Drohnen und Raketen bewegten sich auf mehrere ukrainische Gebiete, darunter Kiew, zu. Die ukrainischen Behörden gaben in der Nacht einen landesweiten Luftalarm heraus. Einem Militär-Blog auf Telegram zufolge werden Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt. Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Laut einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums auf Telegram hat Russland am Freitag die Ortschaft Kossiwzewe in der südostukrainischen Region Saporischschja eingenommen. Zudem seien mehr als 23 Quadratkilometer Territorium besetzt worden. Dies diene den russischen Truppen als Basis für weitere Offensiven. Das ukrainische Militär räumte im Radio einen "unglücklichen Vorfall" ein. Eine ukrainische Einheit sei nun dabei, die russischen Soldaten aus dem Dorf zu vertreiben.