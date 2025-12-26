News Logo
Gespräche über Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha

Zerstörte Brücke nach einem thailändischen Luftangriff nahe der Grenze
©Agence Kampuchea Press (AKP), AKP, APA
Im blutigen Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha gehen die Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe möglicherweise in eine entscheidende Phase. Am Samstag ist ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder an einem Grenzkontrollpunkt in Thailand geplant. Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul äußerte am Freitag in Bangkok die Hoffnung, dass sich beide Seiten auf eine gemeinsame Erklärung einigen werden.

von

Vorausgegangenen waren in den vergangenen Tagen vorbereitende Beratungen in einem gemeinsamen Ausschuss zu Grenzfragen. Diese soll laut ihm dem Vorbild einer Erklärung vom Oktober folgen, die Schritte zu einem dauerhaften Frieden vorsah.

Damals hatten sich beide Seiten nach neuen Gefechten im Sommer und einer vereinbarten Feuerpause unter anderem auf den Abzug schwerer Waffen aus dem Grenzgebiet sowie gemeinsame Minenräumung verständigt. Seit Anfang Dezember kam es jedoch zu neuen Kämpfen an mehreren Stellen der Grenze. Der Konflikt beider Länder um Gebietsansprüche schwelt bereits seit Jahrzehnten.

