News Logo
ABO

Polizei: Zwei Tote bei Angriff von Palästinenser in Israel

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Israelische Polizei: Zwei Tote durch mutmaßliche Palästinenser-Attacke
©AFP, APA, AHMAD GHARABLI
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einem Angriff eines Palästinensers aus dem Westjordanland sind nach Angaben der israelischen Polizei im Norden Israels zwei Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter habe einen Mann überfahren und eine Frau erstochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Angreifer habe nach dem Eingreifen eines Zivilisten Schussverletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

von

Der Angriff begann nach Angaben der Polizei in der Stadt Bet Sheʾan wo der mutmaßliche Täter einen 68-jährigen Fußgänger überfuhr. Später habe er eine etwa 20-jährige Frau in der Ortschaft Ein Harod erstochen, ehe er nahe Afula gestellt worden sei. Die Polizei sprach von einem "Terrorangriff". Beide Opfer erlagen ihren Verletzungen, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom erklärte. Zudem sei ein 16-Jähriger leicht verletzt worden, als er "von einem Fahrzeug getroffen" wurde. In Medienberichten war auch von einer weiteren verletzten Person die Rede.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz kündigte Vergeltung an. Der Minister ordnete einen Einsatz der israelischen Armee im Dorf Qabatiya im Westjordanland an, aus dem der mutmaßliche Angreifer stammte, "um jeden Terroristen aufzuspüren und zu stoppen sowie die Terrorinfrastruktur des Dorfes zu zerstören".

Der mutmaßliche Täter sei "vor mehreren Tagen" in israelisches Gebiet eingedrungen, erklärte die israelische Polizei. Der Angriff erfolgte einen Tag nachdem ein israelischer Reservist in Zivil einen Palästinenser im Westjordanland mit seinem Fahrzeug gerammt hatte.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Premier Albin Kurti regierte ab 2021 allein
Politik
Parlamentswahl im Kosovo - Stabile Regierung gesucht
Explosion in alwaitischer Moschee in Homs: Fünf Tote
Politik
Explosion in alawitischer Moschee in Homs: Acht Tote
++ ARCHIVBILD ++ Wolodymyr Selenskyj will bald zu Donald Trump
Politik
Selenskyj will Trump am Sonntag treffen
Von der Hisbollah kontrollierte Gebiete im Visier Israels
Politik
Israelische Armee greift Hisbollah-Miliz im Libanon an
Terror lässt in Nigeria Zerstörung und Tote auf allen Seiten zurück
Politik
Mehrere Tote bei US-Luftangriffen auf IS-Kämpfer in Nigeria
Kimmel ging auf die zeitweise Aussetzung seiner Talkshow ein
Schlagzeilen
Kimmel sprach im britischen TV von "Tyrannei" in USA
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER