Die Instagram-Strategie der Spitzenpolitik: Das sagt die Gen Z

Die Social-Media-Profile der österreichischen Spitzenpolitik sind eintönig, verkrampft und dienen in den seltensten Fällen als Plattform, um politische Denkanstöße zu teilen. Dabei ist der Online-Auftritt eine zunehmend wichtiger werdende Form der Selbstdarstellung. Vor allem die junge Generation, zu der ich auch gehöre, informiert sich über soziale Netzwerke, wie Instagram oder TikTok.

Dass das Gestalten von politischen Social-Media-Kanälen reale Auswirkungen auf Wahlergebnisse hat, hat man an der Bundestagswahl in Deutschland gesehen. AfD und Linke hätten ohne die geschickte Instrumentalisierung von TikTok niemals eine derart große Wählerschaft in der Gruppe der unter 25-Jährigen erreichen können.