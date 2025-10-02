Leitartikel: Neutralität als Beruhigungspille – Österreichs Sicherheitsdebatte im Jahr 2025

Wirtschaftskrise hin, Weltpolitik her: In München trinken und feiern sich die Menschen gerade beim größten Volksfest der Welt in den Herbst. Auch in Österreich wird darüber berichtet. Aufmerksamkeitsgarantie liefern dabei Schlagworte wie „Wiesn-Koks“ und „Kotzwiese“. Was kaum erwähnt wird: Das Oktoberfest ist ein Milliardenbusiness. Die Stadt München rechnet mit einem Wirtschaftswert von 1,5 Milliarden Euro – in 16 Tagen. Das ist nicht nichts.

Das Weglassen des Relevanten, das Hervorheben des Anekdotischen, das Schlechtreden der anderen sind hierzulande bekannte Muster. Es vermittelt ein wohliges Gefühl: Bei uns ist alles besser, anständiger. Dieses Nicht-sehen-Wollen funktioniert aber auch bei ernsten Themen: russische Kampfjets im EU-Luftraum, Drohnen über Dänemark, Cyberattacken. Russland testet Europa. Täglich. Um Unsicherheit zu schüren, um Spaltung zu provozieren. Es ist ernst. Bei den anderen. So scheint es.

Hallo Österreich? Betrifft uns das nicht auch? Irgendwie? „Besorgniserregend“, sagt die Verteidigungsministerin in einem kurzen Post auf der Plattform X. Sie fordert als Antwort Tempo beim Aufbau des Raketenabwehrschirms „Sky Shield“. Auch der Nationale Sicherheitsrat hat getagt. Aus österreichischer Sicht fast schon Aktionismus – und trotzdem viel zu wenig. Jede tiefer gehende Debatte wird vermieden, die Politik duckt sich weg. Aus Angst, zu beunruhigen. Hilflosigkeit wird einmal mehr zum Prinzip.