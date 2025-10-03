Österreich ist nicht wehrbereit

Zum Beispiel zur Wehrbereitschaft: Bei der jüngsten Erhebungswelle haben gerade einmal 14 Prozent erklärt, dass sie im Falle eines militärischen Angriffs zur Waffe greifen würden, um das eigene Land zu verteidigen. Das sind etwas weniger als vor zwei Jahren (15 Prozent) und gleich viele wie im Vorjahr. Bei steigender Tendenz würden umgekehrt mit 16 Prozent bereits mehr Menschen gar keinen Beitrag leisten, nicht einmal einen zivilen, zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung beispielsweise.

Männer würden eher bewaffneten Widerstand leisten als Frauen und ab 40-Jährige eher als Jüngere, die unmittelbarer davon betroffen wären. Außerdem ist die Wehrbereitschaft bei all jenen, die sich politisch rechts der Mitte verorten, größer als bei Linken. In allen Gruppen handelt es sich jedoch um eine Minderheit.