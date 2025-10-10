Siebenjähriger bei russischem Angriff in Südukraine getötet

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, dass die russischen Streitkräfte wichtige Infrastruktur ins Visier genommen hätten. Mindestens neun Menschen seien verletzt worden. Im Osten der Hauptstadt gebe es Stromausfälle, zudem gebe es Probleme mit der Wasserversorgung.

Der ukrainische Energieminister sagte, dass Russland einen "massiven Angriff" auf die Energieinfrastruktur ausführe. Russland nimmt seit dem Beginn des Krieges mit seinen anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere die ukrainische Energieinfrastruktur unter Beschuss.