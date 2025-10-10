Siebenjähriger bei russischem Angriff in Südukraine getötet

von
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, dass die russischen Streitkräfte wichtige Infrastruktur ins Visier genommen hätten. Mindestens neun Menschen seien verletzt worden. Im Osten der Hauptstadt gebe es Stromausfälle, zudem gebe es Probleme mit der Wasserversorgung.
Der ukrainische Energieminister sagte, dass Russland einen "massiven Angriff" auf die Energieinfrastruktur ausführe. Russland nimmt seit dem Beginn des Krieges mit seinen anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere die ukrainische Energieinfrastruktur unter Beschuss.
This photograph shows a view of Kyiv during a blackout following Russian drone and missile strikes on the Ukrainian capital on October 10, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)