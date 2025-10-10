News Logo
Siebenjähriger bei russischem Angriff in Südukraine getötet

Politik
Stromausfall in Teilen Kiews
©AFP, APA, SERGEI SUPINSKY
Bei einem russischen Angriff in der Nacht auf Freitag ist nach ukrainischen Angaben ein sieben Jahre alter Bub getötet worden. Er sei bei dem Angriff in der Region Saporischschja im Südosten des Landes verletzt worden und im Krankenhaus gestorben, so der örtliche Gouverneur. Die ukrainische Luftwaffe erklärte zudem, dass die Hauptstadt Kiew "massiv" angegriffen werde. Sie forderte die Menschen auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Zudem fiel der Strom in Teilen der Stadt aus.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, dass die russischen Streitkräfte wichtige Infrastruktur ins Visier genommen hätten. Mindestens neun Menschen seien verletzt worden. Im Osten der Hauptstadt gebe es Stromausfälle, zudem gebe es Probleme mit der Wasserversorgung.

Der ukrainische Energieminister sagte, dass Russland einen "massiven Angriff" auf die Energieinfrastruktur ausführe. Russland nimmt seit dem Beginn des Krieges mit seinen anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere die ukrainische Energieinfrastruktur unter Beschuss.

This photograph shows a view of Kyiv during a blackout following Russian drone and missile strikes on the Ukrainian capital on October 10, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

