ABO

Seniorenvertreterinnen vorerst nicht verhandlungsbereit

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Sehen bei Pensionskürzungen rot: Gerstorfer und Korosec
©APA, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die beiden Präsidentinnen des Seniorenrats, Ingrid Korosec (ÖVP) und Birgit Gerstorfer (SPÖ), sind Freitagnachmittag mit Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) zu einem Gespräch zur Pensionsanpassung 2027 zusammengetroffen. Beide hätten ihre Position bekräftigt, weiterhin auf einer vollen Inflationsabgeltung zu bestehen, teilte das Ministerium der APA am Samstag mit. Vor diesem Hintergrund erklärten die beiden, derzeit nicht in konkrete Verhandlungen eintreten zu wollen.

von

Gleichzeitig wurde von den Chefinnen von Seniorenbund und Pensionistenverband der Wunsch nach einem weiteren Gespräch mit der Regierungsspitze geäußert, um die Standpunkte nochmals darzulegen, hieß es weiter. Schumann informierte im Anschluss die Regierungsspitze über den Verlauf des Treffens. Seitens der Bundesregierung wurde dem neuerlichen Gespräch zugestimmt.

Wie aus dem Sozialministerium verlautete, stehen für die Inflationsanpassung der Pensionen im Jahr 2027 insgesamt 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Gespräche erfolgen vor dem Hintergrund der budgetären Rahmenbedingungen des Doppelbudgets und sollen nun in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Der Termin mit der Regierungsspitze "soll zeitnah ermöglicht werden", hieß es.

"Es ist für mich nachvollziehbar, dass die Pensionistinnen und Pensionisten auf einer möglichst umfassenden Absicherung ihrer Kaufkraft bestehen", meinte Schumann dazu: "Gleichzeitig ist es Aufgabe der Bundesregierung, verantwortungsvolle Entscheidungen im Rahmen der budgetären Möglichkeiten zu treffen. Dafür braucht es jedenfalls weitere Gespräche und Verhandlungen."

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte Ende April erklärt, die kommenden Pensionserhöhungen würden ungefähr einen viertel Prozentpunkt unter der Inflationsrate liegen. Das Einsparungsvolumen soll laut dem Minister im Jahr 2027 280 Mio Euro und 2028 270 Mio. Euro betragen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Sparpaket trifft laut Momentum Institut Mütter und Familien besonders
Politik
Nichtanpassung kostet Zwei-Kind-Familien 2028 über 400 Euro
Zeitzeugin Lucy Waldstein fordert Kampf gegen Faschismus
Politik
Plädoyers für eine starke Demokratie am 8. Mai
In einer Enquete geht es im Parlament heute um Inklusion an Schulen
Politik
Behinderte Kinder sollen Recht auf mehr Schuljahre bekommen
++ ARCHIVBILD ++ Ein demokratischer Vorgang
Technik
Politologin: "Demokratie ist kein Brett- oder Kartenspiel"
Doskozil geht es laut Posting den Umständen entsprechend sehr gut
Politik
Doskozil nach Kehlkopf-Entfernung aus Klinik entlassen
In einer Enquete geht es im Parlament heute um Inklusion an Schulen
Technik
Behinderte Kinder sollen Recht auf mehr Schuljahre bekommen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER