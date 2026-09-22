Selenskyj traf Trump in New York

"Ich hoffe, dass wir diesen Krieg beenden werden, und Präsident Trump wird uns dabei helfen. Ich denke, wir müssen dies so schnell wie möglich tun, am besten noch vor dem Winter", sagte Selenskyj. Selenskyj bekräftigte, er sei bereit zu einem trilateralen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Trump. Er hoffe, dass die USA einen Weg finden würden, Moskau zu Verhandlungen jeglicher Art zu bewegen.

Er dankte Trump außerdem für die Unterzeichnung des von Senator Lindsey Graham initiierten Gesetzes, das US-Sanktionen gegen Russland erheblich verschärfen könnte. Von US-Seite nahmen auch Trumps Sonderbeauftragte Steve Witkoff und Jared Kushner an dem Treffen teil.