Und so bewertet sich die Regierung selbst

News hat die österreichische schwarz-rot-pinke Dreierkoalition kürzlich einer ersten Bewertung unterzogen. Jetzt hat die Regierungsspitze am Montag selbst auch eine erste Halbjahresbilanz über ihre Tätigkeit gezogen – wobei man streng genommen zwar in der Mitte des Jahres stehe, aber erst vier Monate im Amt sei, so Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vor Journalisten.

Und diese fiel durchaus wohlwollend aus: Hervorgehoben wurde das beschlossene Doppelbudget und die angestoßene Reformpartnerschaft mit Ländern und Gemeinden. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gab der Regierung ein Gut, im Betragen gar ein Ausgezeichnet.