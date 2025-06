Wilfried Haslauer: „Wir haben etwas zu verteidigen“

Wenn wir in die USA blicken: Das Mutterland der Demokratie wankt.

Wir alle haben das Gefühl, wir sind in einem großen Veränderungsprozess. Stichwort: Demokratieermüdung. Verabschieden wir uns von der liberalen Demokratie Richtung autoritäre Systeme wie in der Türkei, Ungarn und nun den USA? Menschen wie Trump hätten vor 15 Jahren keine Chance gehabt, an die Macht zu kommen. Das Pendel geht hin und her. Seine Schwungbewegungen nehmen aber eine gewisse Zeit in Anspruch. Wir sind in einer wahnsinnig spannenden Zeit, in der wir auch große Chancen haben.

Was muss dafür geschehen?

Wir werden aus unseren Problemzonen nur herauskommen, wenn wir mit viel mehr Tatkraft und Zukunftsgläubigkeit sagen, „Das kriegen wir schon hin.“ Vor 80 Jahren war Österreich in einer hoffnungslosen Situation. Da konnte es nur bergauf gehen. Heute haben wir hohen Wohlstand, Demokratie, Freiheit, Ausbildungsmöglichkeiten, ein soziales Netz. Das ist aus Sicht der Menschen total selbstverständlich geworden, es gibt eine hohe Erwartungshaltung und Begehrlichkeit. Es ist immer alles ein bisschen zu wenig. Laut einer Studie sind nur 14 Prozent der Österreicher bereit, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. Wenn diese Zahl stimmt, ist das sehr bedenklich. Denn wir haben etwas zu verteidigen. Wir sind ein Musterbeispiel, was ein Staat in relativ kurzer Zeit erreichen kann. Aus der totalen Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg, nach einem sittlichen moralischen Verfall der Sonderklasse, wurde Tritt gefasst und es gibt sehr hohe ethische Maß­stäbe. Das aufs Spiel zu setzen, ist sehr leichtfertig.

Sind wir träge vom Wohlstand?

Früher hat man gesagt „Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir.“ Heute: „Unsere Kinder sollen es nicht schlechter haben als wir.“ Der Biss, das soziale Aufsteigertum, hat sich in andere Wertigkeiten, die mehr freizeitorientiert sind, verlagert. Doch Reisen, Sport etc. kosten Geld. Wenn man das mit nur zwei Drittel der Arbeitszeit nicht verdienen kann, generiert das Unzufriedenheit. Darüber muss man offen diskutieren. Das ist eine Frage für politische Parteien: Was ist der richtige Gesellschaftsentwurf in unserer Zeit? Was ist der Sinn des Lebens? Ist der Sinn des Lebens, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, oder gibt es andere sinnstiftende Tätigkeiten, die glücklich machen? Soziales Engagement, zum Beispiel.

Ist der Mensch „im Grunde gut“, wie der Historiker Rutger Bregman schreibt, oder ist er einfach Egoist?

Im Grunde genommen, ist er gut. Er hat zumindest das Gute auch in sich veranlagt, das Altruistische, das Selbstlose. Das herauszukitzeln, ist eine religiöse, gesellschaftliche und eine politische Aufgabe. Und eine individuelle. Wir können dem Menschen nicht alles abnehmen. Ich sehe viel Positives: Freiwilligkeit, Sozialarbeit, Ehrenamt. Unser Problem ist aber, dass der Finger immer auf das Negative zeigt. Es ist ein mediales Problem, dass bei der Politik alles schlecht gemacht wird. Die Wirtschafts- und Sportseiten beweisen, dass Lob und Tadel möglich sind. In der Politik wird nur getadelt. Das birgt die Gefahr, dass die Leute irgendwann sagen: „Wir haben das falsche System. Wir brauchen ein anderes.“

Sie gehen unerzwungen aus der Politik. Gehen Sie mit leichtem Herz?

Ja, ohne Wehmut. Ich bin sehr dankbar, dass ich das selbst entscheiden konnte. Das ist in der Politik eher selten