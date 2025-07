Peter Hanke: „Ich bin ein Ermöglicher“

Welche Chancen rechnen Sie sich für die Gigafactory aus?

Die EU plant den Bau von bis zu fünf Gigafactories, um Europas Wettbewerbsfähigkeit und digitale Souveränität zu stärken. Ich möchte es nicht in Prozenten ausdrücken, aber ich glaube, wir haben eine gute Chance. Es wird wichtig sein, die Finanzierung, die in die Milliarden geht, zu ermöglichen. Das Thema der Energiespeisung ist ebenfalls entscheidend. Da haben wir am Standort Wien gute Möglichkeiten. Eine Entscheidung wird spätestens Ende nächsten Jahres fallen.

Wo soll Österreich in diesem Bereich in fünf Jahren stehen?

Österreich hat sich mit all dem, was wir im Bereich der Digitalisierung schon vorangebracht haben, einen guten Namen in Europa gemacht. Der Digital Act 2.0 wird einen wichtigen strategischen Rahmen schaffen und das Thema Digitalisierung für die Bürgerinnen und Bürger spürbar machen. Da passiert schon viel. Das soll intensiviert werden. Es braucht die Unabhängigkeit im Sinne einer Rechenzentrenlösung. Es braucht das Energiethema. Es braucht einen wettbewerbsfähigen Standort. All das müssen wir diskutieren. Wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende unsere Industriestrategie fertiggestellt haben, um die Zielorientierung vorzugeben.

Warum dauert das bis Jahresende?

Für eine Strategie, die zehn Jahre wirkt, ist ein halbes Jahr keine übertrieben lange Zeit. Es geht darum, wo wir die Industrie platziert haben wollen, wo Schlüsseltechnologien liegen, wo es Unterstützung des Staates braucht und wo wir Stakeholder an Bord holen können. Wir versuchen auf Unternehmensseite alle einzubeziehen. Wir brauchen dringend die in Österreich viel gelobte Sozialpartnerschaft dafür. Das bedeutet aber auch, dass man diesen Strukturen Zeit und Raum geben muss.