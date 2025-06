Josef Pröll: Zeit für Fußball

Was kommt auf den ehemaligen Finanzminister zu? Der Sportverband gab die vergangenen Jahre ein bisweilen peinliches Bild ab: Nach dem Abgang von Leo Windtner im Jahr 2021 waren nicht weniger als vier Präsidenten – so die in­offizielle Titelbezeichnung der Funktion – in Amt und Würden. Wobei Würde nicht das Wort ist, das einem einfallen würde, denn interne Querelen, der Zwang zu halb peinlichen Auftritten und eine gewisse Nonchalance gegenüber langfristigen Aufgaben prägten diese Amtszeiten mal mehr, mal weniger. Immerhin kann man sich bei Pröll sicher sein, dass er sich den Job nicht antut, um in der Öffentlichkeit sichtbar zu werden – diese Phase hat der Stockerauer hinter sich gelassen. Er hat sogar das Amt als Landesjägermeister zurückgelegt, um nun die ehrenamtliche Funktion im ÖFB auszuüben. Und das will was heißen, schließlich war Pröll da Nachfolger von Christian Konrad. Apropos: Pröll ist ebenfalls eine fixe Größe im Team Raiffeisen. Er ist Generaldirektor der Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG, die Holding ist unter anderem an Mühlen beteiligt und gehört zur Raiffeisengruppe. Raiffeisen ist übrigens einer der wichtigsten Sponsoren des ÖFB – und hat daher ein Interesse, dass dort ordentlich gearbeitet wird.

Pröll hatte vor der Abstimmung klargestellt, dass er den Posten nur annehmen werde, wenn die Wahl einstimmig erfolge – also alle mächtigen Landeschefs ihn akzeptieren würden. Nachdem das der Fall war, kann er gleich mal da­ran gehen, die Forderungen der einzelnen Länder abzufedern. Mit Föderalismus kennt er sich aus; im Fußball ist die Diskrepanz zwischen Profi- und Amateurbetrieb allerdings ungleich größer als in der Wirtschaft oder in der Politik. So fühlen sich manche Landeskaiser dazu berufen, zu jedem möglichen und unmöglichen Thema ihren Senf dazuzugeben, von der Trainerbestellung abwärts. Aber auch in der ÖFB-Zentrale gärt es: Durch die höchste operative Ebene verläuft ein Riss, denn Geschäftsführer Bernhard Neuhold (CEO der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe GmbH) und Generalsekretär Thomas Hollerer können einander nicht leiden, um es höflich auszudrücken. Die Streitigkeiten der beiden Führungskräfte lähmten zeitweise den gesamten Verband. Die Kündigungen von beiden wurden beschlossen, dann wieder zurückgenommen. Noch gibt sich Pröll diplomatisch, er will sich zunächst selbst ein Bild machen.

„Diese Zeit werde ich mir nehmen“, sagt der neue ÖFB-Chef zu seinen ersten Amtstätigkeiten – gemeint sind nicht medienwirksame Auftritt mit überschaubarem Inhalt, wie das einige seiner Vorgänger zuweilen praktizierten. Viel lieber will Pröll die „Menschen kennenlernen und die Herausforderungen ausloten“. Von denen gibt es wahrlich einige.