Anton Mattle: „Es gibt eine große Verunsicherung in der Gesellschaft“

Herr Mattle, wie bewerten Sie die Forderungen der Bundesregierung nach stärkeren Sparmaßnahmen auch auf Länderebene?

Sparen ist definitiv ein Gebot der Stunde. In den Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern stelle ich immer wieder fest, dass die Botschaft, dass der Gürtel der öffentlichen Hand etwas enger zu schnallen ist, in der Gesellschaft angekommen ist. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Wirtschaft nicht so wirklich in Schwung kommt. Es gibt eine große Verunsicherung in der Gesellschaft. Die Leute verdienen großteils ein ordentliches Geld, sind aber verhalten im Ausgeben. In Tirol haben wir bereits vor zwei Jahren zu sparen begonnen. Wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Mein Ziel ist es, dass es uns gelingt, keine neuen Schulden mehr zu machen. Wir arbeiten an einem Doppelbudget, und wir schauen darauf, dass der Schuldenberg für die nächste Generation nicht größer wird.

Wo kann man leicht sparen – und wo nicht mehr?

Leicht sparen gibt es nicht. Überall dort, wo man den Sparstift ansetzt, gibt es Gegendruck. Wir sparen im System und wollen die Mitarbeiterzahl in der Verwaltung reduzieren. Es gibt keinen Aufnahmestopp, aber die eine oder andere Stelle wird es nicht mehr brauchen und dementsprechend nicht mehr nachbesetzt. In drei Jahren sind das in etwa 240 eingesparte Arbeitsplätze. Wir schauen, ob die eine oder andere Förderung noch notwendig ist. Vorsichtig sind wir dort, wo es um die Aufrechterhaltung von Strukturen geht. Denn Strukturen aufzubauen, ist immer mit einem großen Aufwand verbunden.

Bei der jüngsten Landeshauptleutekonferenz wurde eine Reformpartnerschaft in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie vereinbart. Was soll die Reformpartnerschaft konkret bringen?

Ich kenne die Unkenrufe, dass bei Reformprozessen bislang nichts passiert ist. Natürlich hat es schon immer Partnerschaften zwischen Land und Bund gegeben, wenn es um Kompetenzentflechtungen gegangen ist. Aber dass man bei der Gemeinde beginnt, den Städtebund, die Bundesländer und den Bund mitnimmt, ist von der Dimension her größer. Über Bildung und Gesundheit wurde immer geredet. Neu ist der Themenbereich Energie. Es muss das Ziel sein, dass wir alle einen Beitrag zur Energiewende leisten. Denn wenn wir uns gut aufstellen, werden die Abhängigkeiten geringer, das zahlt auf die Standortsicherheit und Arbeitsplätze ein. Ich habe aus den ersten Gesprächen mitgenommen, dass es in allen Körperschaften die Bereitschaft gibt, Reformen anzugehen und damit auch einzusparen.