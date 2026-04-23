ABO

Schlussplädoyers im "Postenschacher"-Prozess

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Das Urteil soll am 4. Mai gesprochen werden
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In Linz stehen am Freitag im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte die Schlussplädoyers von Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und Verteidigung am Programm. Dafür hat das Gericht einen ganzen Tag eingeplant. Das Urteil soll am 4. Mai gesprochen werden. Die Angeklagten sollen zugunsten eines ÖVP-Bürgermeisters Einfluss auf den Besetzungsprozess für den Vorstand des Finanzamts Braunau genommen haben.

von

Wöginger soll laut Anklage beim damaligen Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium, Thomas Schmid, interveniert haben. Die beiden Finanzbeamten saßen in der Hearingkommission. Zuletzt war immer öfter Thema im Prozess, ob es nicht schon bei einer früheren Personalentscheidung - dem Vorstand im Finanzamt Freistadt - Versuche gegeben haben könnte, den Bürgermeister in dieses Amt zu hieven. Die Angeklagten in der "Postenschacher"-Causa bestreiten die Vorwürfe.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Bund, Länder und Gemeinden verhandeln seit dem Vorjahr
Politik
Positive Verhandlungsrunde zur Gesundheit im Parlament
Der IKG-Präsident präsentierte den Jahresbericht der Meldestelle
Politik
Zahl antisemitischer Vorfälle erreichte neuen Höchststand
Ein Wachturm des KZ Mauthausen (Archivbild)
Technik
Archäologie für die Gedenkarbeit - Sonderschau in Mauthausen
Im Fokus: Der Verein ZARA
Politik
FPÖ-Kritik an Förder-Übernahme für ZARA durch SPÖ-Ressorts
ORF sorgt für harte Debatten
Politik
ÖVP will schnell unabhängigen ORF-Chef von außen
Vizekanzler Babler (SPÖ) und Frauenministerin Holzleitner (SPÖ)
Politik
Babler: Anti-Rassismus-Stelle ZARA für 2026 abgesichert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER