Meinl-Reisinger sieht Förderstopp für ZARA kritisch

Am Montag war bekannt geworden, dass das Familienministerium von Bauer den Geldfluss einstellt. Meinl-Reisinger erklärte dazu am Rande des Ministerrats am Mittwoch, dass dies nicht abgesprochen gewesen sei. ZARA steht laut eigenen Angaben durch den Förderstopp vor dem Aus, betroffen ist die Beratungsstelle gegen Rassismus genauso wie die Meldestelle für Hass im Netz.

2025 betrug die Förderung des Familienministeriums noch 330.000 Euro, begründet wurde die Einstellung mit dem knappen Budget. Meinl-Reisinger sagte, beim Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus sowie gegen Hass im Netz gebe es noch Luft nach oben - und genau hier leiste ZARA wertvolle Arbeit.

Vizekanzler Andreas Babler und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (beide SPÖ) hatten sich ebenfalls überrascht gezeigt und angekündigt, alle Möglichkeiten zu prüfen, um den Fortbestand des Vereins zu sichern. Für den Mittwochnachmittag wurde ein gemeinsames "Medienstatement zur Finanzierung der Beratungsstelle ZARA" der beiden SPÖ-Regierungsmitglieder angekündigt, stattfinden soll dieses um 17 Uhr im Frauenministerium.

Eine Abstimmung (innerhalb der Koalition) darüber, welche Förderungen ein Ressort vergibt bzw. einspart, sei "nicht vorgesehen", entgegnete man im Familienministerin von Bauer am Mittwochnachmittag den Aussagen von Meinl-Reisinger. "Die Koalitionspartner waren spätestens seit 09. April durch die Organisation ZARA von der Förderabsage informiert", hieß es.

In der "Klarstellung" des Ministeriums hieß es bezüglich der Leistungen, "die laut Zara nun österreichweit nicht mehr angeboten werden können", die Meldung und Dokumentation von Diskriminierung sei "u.a. eine Aufgabe der Gleichbehandlungsanwaltschaft". Das Ministerium verwies hierbei auch auf die Webseite der Gleichbehandlungsanwaltschaft (https://go.apa.at/y0qqPOfT).

In Österreich gebe es (neben ZARA, Anm.) sieben weitere sogenannte "Trusted Flagger", die im Fall von "Hass im Netz" prioritäre Meldung bei Plattformen vornehmen können, abrufbar auf der Webseite der RTR GmbH (https://go.apa.at/uSBEIJ8d), so das Ministerium weiter. Auch verwies das Ressort auf das No Hate Speech Komitee, das "eine breite Palette an weiteren Organisationen" auflisten würde.

ZARA habe auf Basis "jährlicher Projektförderungen" gearbeitet. Eine "Vorleistung", wie nun dargestellt wird, könne es bei jährlich neu zu budgetierenden und genehmigenden Förderungen daher nicht geben.

Auch die Grünen erneuerten am Mittwoch ihre Kritik an der Regierung, Frauensprecherin Meri Disoski sprach von einem "politischen Totalversagen": "Gekürzt wird hier auf dem Rücken von Gewaltbetroffenen - in der Mehrheit Frauen - und auf dem Rücken der ZARA-Mitarbeiter:innen, deren Jobs bereits gekündigt wurden."

Unterdessen forderten am Mittwoch auch zahlreiche im "No Hate Speech-Komitee" versammelten Organisationen in einer gemeinsamen Pressemitteilung den Erhalt der Beratungsangebote von ZARA ein. Man betrachte den Förderstopp "mit großer Sorge". ZARA sei eine der wichtigsten Anlaufstellen in Österreich für Betroffene von Hass im Netz und Rassismus und langjähriges Mitglied des No Hate Speech Komitees, hieß es. Man appelliere an die Bundesregierung, die betroffenen Beratungsstellen weiter zu fördern, "damit Betroffene von Hass im Netz und von Rassismus auch in Zukunft eine verlässliche Anlaufstelle haben".