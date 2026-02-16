ABO

Russland weist europäische Vorwürfe zu Nawalnys Tod zurück

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Nawalnys Mutter Ljudmila am Grab ihres Sohnes
©AFP, APA, HECTOR RETAMAL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Russland hat den Vorwurf eines Giftmords an Kreml-Kritiker Alexej Nawalny scharf zurückgewiesen. "Natürlich akzeptieren wir solche Anschuldigungen nicht", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. "Wir halten sie für voreingenommen und unbegründet und weisen sie entschieden zurück." Nawalnys Mutter forderte indes "Gerechtigkeit" für ihren Sohn. "Wir wussten, dass unser Sohn nicht einfach im Gefängnis gestorben ist, er wurde ermordet", sagte Ljudmila Nawalnaja am Montag in Moskau.

von

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande hatten am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, Wissenschafter hätten "schlüssig" den Giftstoff Epibatidin in Proben des Leichnams von Nawalny nachgewiesen. Das hochgiftige Sekret kommt in der Natur in südamerikanischen Pfeilgiftfröschen vor. Der Putin-Gegner Nawalny war vor zwei Jahren in einem sibirischen Straflager gestorben.

"Ich denke, es wird einige Zeit dauern, aber wir werden herausfinden, wer es getan hat. Natürlich wollen wir, dass das in unserem Land geschieht, und wir wollen, dass die Gerechtigkeit siegt", sagte Nawalnys Mutter am zweiten Jahrestag des Todes ihres Sohnes in Moskau zu Reportern. "Ich habe bereits gesagt, dass diejenigen, die diesen Befehl gegeben haben, der ganzen Welt bekannt sind; ich wiederhole es nur. Und wir wollen, dass alle, die daran beteiligt waren, identifiziert werden."

Dutzende Menschen versammelten sich am Montag am Grab Nawalnys, der ein entschiedener Gegner von Machthaber Wladimir Putin war. Nawalny war am 16. Februar 2024 im Alter von 47 Jahren unter unklaren Umständen im Gefängnis gestorben. Deutschland, Großbritannien, Schweden, Frankreich und die Niederlande beschuldigten Russland am Samstag, ihn mit einem seltenen Toxin "vergiftet" zu haben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Iranischer Außenminister Araqchi trifft IAEA-Chef Grossi in Genf
Politik
Iran: Technische Gespräche mit UNO-Atomwächtern
ESA-Chef Josef Aschbacher
Technik
MSC - ESA-Chef: "Wir bieten die europäische Lösung an"
Irans Vizeaußenminister Majid Takht-Ravanchi
Politik
Iran offen für Atomkompromiss mit US-Sanktionsaufhebung
Selenskyj deutet Änderung der Prioritäten an
Politik
Selenskyj: Sicherheitsgarantien sind Schlüssel für Frieden
Politik
Tausende Tschechen demonstrieren für Präsident Pavel
Donald Trump fordert erneut die Entwaffnung der Hamas
Politik
Trump: "Friedensrat" stellt Milliarden für Gaza-Hilfe bereit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER