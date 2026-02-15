ABO

Selenskyj: Sicherheitsgarantien sind Schlüssel für Frieden

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Selenskyj deutet Änderung der Prioritäten an
©(Archiv), PETRAS MALUKAS, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj das Hauptziel Kiews bei den anstehenden Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der Schlüssel zur Beendigung des Kriegs liege in der Sicherheitsfrage, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Sicherheitsgarantien sind für die Ukraine unerlässlich, das hat die höchste Priorität."

von

Die Gespräche über ein Kriegsende sollen in der kommenden Woche unter amerikanischer Vermittlung zwischen Russen und Ukrainern in Genf weitergeführt werden.

Bisher galt die Territorialfrage als die am schwierigsten zu lösende in den Verhandlungen. Russische Truppen haben 2022 auf Befehl von Kremlchef Wladimir Putin die Ukraine angegriffen. Putin begründete die Invasion damals mit der Sorge um die eigene nationale Sicherheit und der angeblichen Unterdrückung der russischsprachigen Minderheit in der Ukraine. Ende Jänner bezeichnete Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow allerdings die Territorialfrage als die wichtigste.

Konkret fordert die russische Führung von der Ukraine für einen Frieden die Aufgabe des gesamten Gebietes Donezk - also auch der Landstriche, die Moskaus Truppen auch nach vier Jahren Krieg immer noch nicht besetzen konnten. Kiew hat einen einseitigen Rückzug bisher stets abgelehnt.

Die Worte Selenskyjs deuten nun aber zumindest einen Wechsel der Prioritäten in Kiew an. Die ukrainische Führung hofft in erster Linie auf Sicherheitsgarantien aus den USA. Unklarheit gibt es noch bei der Länge solcher Zusagen. Bei der Sicherheitskonferenz in München hatte Selenskyj gesagt, dass Washington einen Zeitraum von 15 Jahren angeboten habe, während Kiew mindestens eine 20 Jahre währende Garantie haben möchte.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with Lithuania's President and Poland's President, after attending commemorations of the 1863 uprising, in Vilnius on January 25, 2026. (Photo by Petras Malukas / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Donald Trump fordert erneut die Entwaffnung der Hamas
Politik
Trump: "Friedensrat" stellt Milliarden für Gaza-Hilfe bereit
MSC-Leiter Ischinger schloss die Konferenz mit mehr als tausend Gästen
Politik
Münchner Sicherheitskonferenz beendet
Irans Vizeaußenminister Majid Takht-Ravanchi
Politik
Iran offen für Atomkompromiss mit US-Sanktionsaufhebung
Die Waffenruhe in Gaza ist immer noch brüchig
Politik
Wieder tödlicher Zwischenfall im Gazastreifen
Pressestatement von Außenministern und Julia Nawalnaja in München
Politik
Analysen: Nawalny von Moskau mit Pfeilgift getötet
Rubio mit Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft
Politik
Rubio: USA wollen "starkes" Europa als Verbündeten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER