Neun Tote bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

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Bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan sind nach Angaben der dort herrschenden Taliban neun Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform X mit. Die Taliban-Regierung verurteile den Angriff als Aggression. Eine Stellungnahme des pakistanischen Militärs lag zunächst nicht vor. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

von APA