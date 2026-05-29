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Rund 300.000 Besucher bei der "Langen Nacht der Kirchen"

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Wiens Erzbischof Josef Grünwidl
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Rund 600 Kirchen und kirchliche Einrichtungen verschiedener Konfessionen haben am Freitag österreichweit wieder zur ökumenischen "Langen Nacht der Kirchen" eingeladen. Laut Schätzungen der Veranstalter nutzten wie schon im Vorjahr rund 300.000 Besucherinnen und Besucher das Angebot, berichtete Kathpress. Insgesamt 1.700 Veranstaltungen bzw. Programmpunkte konnten bis in die späten Nachtstunden besucht werden - das Motto lautete heuer "MUTeinander".

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Besuchermagnet war laut Kathpress einmal mehr der Wiener Stephansdom. Dompfarrer Toni Faber sprach gegenüber der Agentur davon, dass rund 30.000 Besucher gezählt wurden.

Die heuer zum 22. Mal veranstaltete Kirchennacht sei ein "wichtiges und vitales Lebenszeichen der Kirchen in Österreich", sagte der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl am Abend zur Kathpress. "Es ist eine Art, niederschwellig Kirche mit offenen Türen zu erleben, die ein buntes Programm anbietet und wo ich hoffe, dass viele Menschen Kirche auch wieder sehr positiv erleben und einladend." Die "Lange Nacht der Kirchen" sei auch für die kleineren Kirchen im Land eine große Chance, erklärte die evangelische Bischöfin Cornelia Richter gegenüber Kathpress. Das besonders vielfältige Programmangebot lasse die Menschen quasi "durch die Kirchen flanieren".

Teilgenommen hatten wieder fast alle Kirchen in Österreich, pausiert wurde heuer in der Diözese Feldkirch.

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