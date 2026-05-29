Grüne treffen sich in Graz zu Bundeskongress

Die Grünen halten am Samstag in Graz ihren Bundeskongress ab. Spitzenpositionen werden diesmal nicht neu besetzt, stattdessen wollen die Ökos das Treffen ihres obersten Parteiorgans dem Zuhören widmen. Neben Wortmeldungen von Bundessprecherin Leonore Gewessler und der Graz-Wahl-Spitzenkandidatin Judith Schwentner gibt es daher auch eine offene Bühne für drei Bürgerinnen und Bürger, die sich um einen Redebeitrag bewerben hatten können.
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Das Motto der Versammlung von rund 260 Delegierten lautet diesmal "Fairer statt schwerer". Neben der Umwelt dürften daher Themen wie eine Reichensteuer, Teuerungsbekämpfung oder eine Öffi-Preisbremse im Mittelpunkt stehen, glaubt man Ansagen Gewesslers im Vorfeld. Dabei hatte sie die Grünen als Alternative nicht nur zu den "blauen Zerstörern" der FPÖ dargestellt, sondern auch zum "Verwalten des Niedergangs" durch die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS.