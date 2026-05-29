Grüne treffen sich in Graz zu Bundeskongress

Das Motto der Versammlung von rund 260 Delegierten lautet diesmal "Fairer statt schwerer". Neben der Umwelt dürften daher Themen wie eine Reichensteuer, Teuerungsbekämpfung oder eine Öffi-Preisbremse im Mittelpunkt stehen, glaubt man Ansagen Gewesslers im Vorfeld. Dabei hatte sie die Grünen als Alternative nicht nur zu den "blauen Zerstörern" der FPÖ dargestellt, sondern auch zum "Verwalten des Niedergangs" durch die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS.