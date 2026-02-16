Rubio stärkt Orbán vor Ungarn-Wahl den Rücken

Am 12. April wählen die Menschen in Ungarn ein neues Parlament. Der seit 2010 regierende rechtsnationalistische Ministerpräsident Orbán steht unter Druck, da seine Fidesz-Partei in Umfragen derzeit hinter der oppositionellen TISZA-Partei von Petr Magyar liegt.

Vor dem Treffen mit Orbán hatte das US-Außenministerium erklärt, es gehe darum, "unsere gemeinsamen bilateralen und regionalen Interessen zu stärken, einschließlich unseres Engagements für Friedensprozesse zur Lösung globaler Konflikte".

Orbán bezeichnet sich selbst als "Freund" von US-Präsident Donald Trump - und setzt sich dabei ebenso wie bei seiner Haltung zum Ukraine-Krieg von den meisten Europäern ab. Ungarn pflegt trotz des russischen Angriffskrieges weiterhin gute Beziehungen zum Kreml und ist stark von russischen Energielieferungen abhängig. Der ungarische Regierungschef konnte bei einem Besuch in Washington erreichen, dass sein Land von US-Strafmaßnahmen gegen Staaten ausgenommen ist, die russisches Öl und Gas importieren.

Das ungarische Nachrichtenportal "Ellenszel.hu" hatte zuvor berichtet, Rubio käme nicht, um Orbán die Hand zu schütteln, sondern "um auf den Tisch zu hauen". Der Besuch diene ausschließlich "strategischer Konsultation", nämlich dass Ungarn seine Abhängigkeit von russischer Energie beende.