ABO

Regierungsfraktionen diskutieren Wehrpflicht

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Regierungsfraktionen sprechen über künftige Wehrpflicht
©APA, HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Vertreter der Regierungsfraktionen treffen einander am Vormittag im Parlament, um über die künftige Ausgestaltung der Wehrpflicht zu diskutieren. Auf Einladung des ÖVP-Klubs werden die Klubobleute und Wehrsprecher von Volkspartei, SPÖ und NEOS zunächst einmal die von der Wehrdienstkommission vorgeschlagenen Modelle debattieren und den weiteren Fahrplan definieren. Geht es nach Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), soll am Ende des Prozesses eine Volksbefragung stehen.

von

Die Initiative des Treffens war von der Volkspartei ausgegangen. Geplant sei auch, im Rahmen des parlamentarischen Prozesses in weiterer Folge die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne einzubinden. Die Volkspartei ortet in der Koalition jedenfalls Einigkeit darüber, dass die Miliz gestärkt und der Grundwehrdienst weiter attraktiviert werden soll.

Gänzlich friktionsfrei lief die Debatte unter den Koalitionären bis dato nicht. Stocker hatte nämlich beim Neujahrsauftakt der ÖVP in Wien eine Volksbefragung über die künftige Ausgestaltung der Wehrpflicht aufs Tapet gebracht und damit nicht zuletzt seine Koalitionspartner SPÖ und NEOS überrumpelt. Beide Parteien zeigten sich einigermaßen irritiert und sparten nicht mit Kritik. Von den NEOS kam in weiterer Folge ein klares Nein zu den Plänen einer Volksbefragung.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Nähere Details werden am Mittwoch genannt
Politik
Rot-Grün nach Gemeinderatswahl in St. Pölten fix
Swifties mussten auf Wien-Konzert verzichten
Politik
Swift-Anschlagspläne: Anklage gegen 21-Jährigen
Kritik an Pressekonferenz Anfang Februar
Technik
Kopftuchverbot - Gleichbehandlungsanwaltschaft weist Vorwürfe zurück
Für Beibehaltung des Latein- und Fremdsprachen-Schwerpunktes
Technik
Tiroler ÖVP attackiert Wiederkehr frontal: "Irrweg"
Novak, Ludwig, Gaal und Hanel-Torsch bei der Pressekonferenz
Politik
Gaal geht als Wiener Stadträtin, Hanel-Torsch folgt
Minus bei der ÖGK dürfte 2025 geringer ausfallen
Politik
Krankenversicherungen machen 2025 über halbe Mrd. Minus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER