ABO

Tiroler ÖVP attackiert Wiederkehr frontal: "Irrweg"

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Für Beibehaltung des Latein- und Fremdsprachen-Schwerpunktes
©SCHLAGER, APA, ROLAND SCHLAGER
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Nachdem sich bereits die Bundes-ÖVP etwas irritiert über die angekündigten Lehrplanreformen von NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr gezeigt hatte, kommt nun von den Tiroler Schwarzen offene und scharfe Kritik. "Wer ernsthaft glaubt, Latein oder eine umfassende Fremdsprachenbildung an unseren Gymnasien leichtfertig zurückdrängen zu können, befindet sich auf einem bildungspolitischen Irrweg", erklärte Tirols ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf am Montag.

von

Anstatt die bestehenden Herausforderungen im Bildungssystem bei der Wurzel zu packen, verliere sich Wiederkehr "zunehmend in Symbolpolitik", attackierte Wolf in seiner weiteren Funktion als Obmann des Tiroler ÖVP-Bundes AAB den Minister. Er forderte einen breiten Dialog: "Was es jetzt braucht, sind ehrliche Fachgespräche zwischen allen Beteiligten im Bildungsbereich und keine einseitigen Schnellschüsse aus dem Ministerium."

Wolf warf sich jedenfalls vehement für Latein in die Bresche: "Sprache schafft Identität. Sprache ist Kultur. Und unsere kulturelle Identität ist Europa. Latein ist tief in nahezu allen europäischen Sprachen verwurzelt. Es ist eine unverzichtbare Grundlage für das Verständnis von Philosophie, Literatur, Geschichte und Politik." Die kulturelle Identität sei "kein Nebenthema, sondern das Fundament", meinte der ÖVP-Politiker, der laut eigenen Angaben selbst in Latein und Altgriechisch maturierte. Latein habe auch praktische Relevanz bei zahlreichen Studienrichtungen und Berufsfeldern: "Von Medizin, Pharmazie und Jus über Geschichte und Philosophie bis hin zu Musikwissenschaft, Anglistik oder Vergleichender Literaturwissenschaft reicht die Liste jener Fächer, in denen Lateinkenntnisse erforderlich sind. Das zeigt klar: Latein ist keine Nische, sondern Bildungsrealität."

Ein bloßes Umschichten von Unterrichtsstunden zwischen Fächern sei keine echte Reform. "Die digitale Revolution samt künstlicher Intelligenz muss fächerübergreifend gedacht werden, aber ohne dabei bewährte Bildungsfundamente zu beschädigen", spielte der ÖVP-Klubobmann auf die Pläne Wiederkehrs an, im Gegenzug zur Kürzung der Stunden bei Latein bzw. der zweiten lebenden Fremdsprache dem Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) mehr Raum im Unterricht zu geben.

++ THEMENBILD ++ Ein Detail am Umschlag eines Lateinisch - Deutsch Wörterbuches fotografiert am 4. Februar 2026. Zur Zeit wird ein Abbau der Stunden für Latein zugunsten anderer Fächer disktuiert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gaal zieht sich zurück
Politik
Gaal geht als Wiener Stadträtin, Hanel-Torsch folgt
Minus bei der ÖGK dürfte 2025 geringer ausfallen
Politik
Krankenversicherungen machen 2025 über halbe Mrd. Minus
Das ab Herbst geltende Kopftuchverbot erhitzt weiter die Gemüter
Technik
Demonstration gegen Kopftuchverbot an Schulen zog über Wiener Ring
Der Tatort in der Innenstadt ein Jahre nach der Tat
Politik
Manche Wunden nach Villach-Anschlag heilen niemals
Pflegebedürftige müssen wochenlang auf Entscheidungen warten
Politik
Pflegegeld: Plus bei Rückstufungen, lange Verfahrensdauer
Regierung startet parlamentarischen Prozess zur Wehrpflicht
Politik
Regierung diskutiert am Dienstag im Parlament Wehrpflicht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER