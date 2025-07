eXXpress.at ist eine Gründung von Schütz, die Vize-Kabinettschefin von Finanzminister Hartwig Löger und Büroleiterin seines Generalsekretärs Thomas Schmid war. Das lässt sich nachlesen im Protokoll von ihrer Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Ein halbes Jahr später, im März 2021, schickte sie das Angebot „für Selberdenker“ online – mit dem einschlägig ausgewiesenen Richard Schmitt als Chefredakteur. Er hatte diese Funktion auch schon bei U-Express, Heute, Krone und – nach seiner fatalen Belobigung durch Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video – auch oe24.at. Rund um Schmitts Ausstieg 2024 wurde die Beteiligung des ähnlich ausgerichteten nius.de am eXXpress.at bekannt. 75 Prozent gehören heute der Muttergesellschaft der von Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt geleiteten und Milliardär Frank Gotthardt finanzierten Plattform. Schütz blieb aber noch Minderheitsteilhaberin. Gemeinsam ist diesem deutsch-österreichischen Brachial- Boulevard mit stark rechter Schlagseite: Mit landläufigen Vorstellungen von Qualitätsjournalismus hat das alles nichts zu tun.

Entsprechend groß ist die Empörung – vorerst im Falter, für den Barbara Tóth den Braten gerochen hat. Doch die Komm Austria agiert auf Basis eines untauglichen Gesetzes, das dem Titel-Anspruch auf „Förderung des qualitätsvollen Journalismus“ infolge mangelnder Kriterien nicht entspricht. Aus Furcht vor dem Boulevard hat die Politik es so gestaltet, dass sogar Oe24 und Heute subventionswürdig bleiben. Die Medien branche war indes so inkonsequent, eXXpress.at an ihrer Gemeinschaftswährung ÖWA – der Web-Analyse – teilhaben zu lassen. Mit dem jüngsten Ergebnis, dass die digitale Nutzerzahl des Schütz-Produkts zwischen profil und Falter liegt. Existenziell schlägt aber die Quote die Qualität.