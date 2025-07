Einige Wunschkandidaten von ServusTV und auch oe24.TV verweigern sich. Der von Wolfgang Fellner etablierte Boulevardkanal wird wegen seiner puren Krawall-Orientierung boykottiert. Das von Dietrich Mateschitz gegründete Heimatprogramm gilt als rechte Plattform für Wissenschaftsleugner. Der Umgang damit ist aber ideologisch uneinheitlich. Florian Klenk und Barbara Tóth vom linken „Falter“ lassen keine Auftrittsmöglichkeit in ServusTV aus. So wie das Gros der Spitzenpolitik zu oe24 pilgert. Dass FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler dort gegen den ORF schwadroniert, ist kein Sonderfall, sondern typisch für ein mehrheitsfähiges Medienverständnis: „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.“

Die Frage nach Teilnahme oder Verweigerung lässt sich aber auch moralisch nicht klar beantworten. Denn die Ausgrenzung führt zu Blasenbildung und Opfermythos, die Gesprächsbereitschaft hingegen nährt Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen: „Heiß, heiß, heiß: Klimakrise oder Traumsommer?“ war der Titel für den „Talk im Hangar-7“ und so polarisierend wie die Zusammensetzung der Runde. Das Kalkül dahinter ist aus Sicht des Senders bestmöglich aufgegangen. Was er nicht an Reichweite erzielt, besorgen die Nachbetrachtungen. Also auf sie verzichten? Es hätte keinen Sinn.