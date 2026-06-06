Prozess gegen Präsidentschaftskandidaten in Peru angeordnet

Umfragen deuteten auf ein knappes Rennen hin. Die richterliche Anordnung dürfte keinen Einfluss auf das Stattfinden der Wahl am Sonntag haben. Sánchez hat noch eine Woche Zeit, um Einspruch einzulegen. Sollte er die Präsidentschaftswahl gewinnen, würde der linksgerichtete Kandidat gemäß der peruanischen Verfassung Immunität genießen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten für Sánchez gefordert und zeigte sich "zufrieden mit der Entscheidung".

Sánchez wird vorgeworfen, der Wahlbehörde falsche Angaben zu Finanzbeiträgen an seine Partei Juntos por el Perú zwischen 2018 und 2020 gemacht zu haben. Er wies die Vorwürfe zurück und erklärte, seit Jahren werde versucht, ihn politisch zu diskreditieren.