ABO

Prozess gegen Präsidentschaftskandidaten in Peru angeordnet

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Roberto Sánchez soll falsche Angaben zu Parteifinanzen gemacht haben
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Zwei Tage vor der Präsidentschafts-Stichwahl in Peru hat ein Richter einen Prozess gegen den linken Kandidaten Roberto Sánchez wegen mutmaßlicher falscher Angaben zur Finanzierung seiner Partei angeordnet. Es gebe "hinreichende Verdachtsmomente" für einen Prozess, erklärte am Freitag (Ortszeit) Richter Adolfo Farfán. In Peru steht am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt an, für die sich Sánchez und die rechtsgerichtete Kandidatin Keiko Fujimori qualifiziert haben.

von

Umfragen deuteten auf ein knappes Rennen hin. Die richterliche Anordnung dürfte keinen Einfluss auf das Stattfinden der Wahl am Sonntag haben. Sánchez hat noch eine Woche Zeit, um Einspruch einzulegen. Sollte er die Präsidentschaftswahl gewinnen, würde der linksgerichtete Kandidat gemäß der peruanischen Verfassung Immunität genießen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten für Sánchez gefordert und zeigte sich "zufrieden mit der Entscheidung".

Sánchez wird vorgeworfen, der Wahlbehörde falsche Angaben zu Finanzbeiträgen an seine Partei Juntos por el Perú zwischen 2018 und 2020 gemacht zu haben. Er wies die Vorwürfe zurück und erklärte, seit Jahren werde versucht, ihn politisch zu diskreditieren.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
Iran attackierte Kuwait und Bahrain mit Raketen
Dialog weiterhin möglich
Politik
Putin sieht derzeit keinen Grund für Treffen mit Selenskyj
Angriff auf Babynahrungsfabrik bei Kiew
Politik
Tote bei russischem Drohnenangriff nahe Kiew
Der Libanon kommt nicht zur Ruhe (Archivbild)
Politik
Trotz Waffenruhe-Vereinbarung erneut Kämpfe im Libanon
US-Senat bekennt sich zur Hilfe für die Ukraine und zur NATO
Politik
US-Repräsentantenhaus bekennt sich zu Ukraine-Hilfe
Russischer Präsident stellt sich der Presse
Politik
Putin hält Rede bei Wirtschaftsforum in St. Petersburg
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER