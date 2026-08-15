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Europas größte Marienstatue wird in Polen eingeweiht

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55 Meter hohe Marienstatue in polnischem Dorf Konotopie
©APA/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI
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In Polen wird am Samstag Europas größte Marienstatue eingeweiht und gesegnet. Die 55 Meter hohe Statue aus hellem Stahlbeton steht zwischen den Feldern des Dorfs Konotopie nordwestlich von Warschau, das nun auf steigende Besucherzahlen und Einnahmen hofft.

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Finanziert hat die Marienstatue der Multimillionär Roman Karkosik, der in der nahegelegenen Kleinstadt Kikol lebt. Nach Berichten polnischer Medien investierte er rund 100 Millionen Zloty (23,1 Millionen Euro) in das Projekt. Der Bau begann im März 2025, der Segnungsgottesdienst wird nun am katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt gefeiert.

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