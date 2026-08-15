Europas größte Marienstatue wird in Polen eingeweiht

Finanziert hat die Marienstatue der Multimillionär Roman Karkosik, der in der nahegelegenen Kleinstadt Kikol lebt. Nach Berichten polnischer Medien investierte er rund 100 Millionen Zloty (23,1 Millionen Euro) in das Projekt. Der Bau begann im März 2025, der Segnungsgottesdienst wird nun am katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt gefeiert.