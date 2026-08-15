Baby bei russischem Angriff in der Ukraine getötet

Russland habe bei mehreren Angriffen auf die Region Drohnen, Artillerie und Gleitbomben eingesetzt. Drei Menschen wurden Militärgouverneur Iwan Fedorow zufolge im Kreis Saporischschja bei Drohnenangriffen auf Autos verletzt.

Im russischen Wolgagebiet Samara attackierte die Ukraine nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew einen Industriebetrieb. Er sprach von einem Raketenangriff. In sozialen Medien kursierten unüberprüfbare Fotos und Videos, die eine hohe Rauchsäule zeigen. Im Moskauer Umland wurden laut Gouverneur Andrej Worobjow eine Frau und ein neun Jahre altes Kind durch einen ukrainischen Drohnenangriff verletzt.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, 598 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt zu haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, lassen aber Rückschlüsse auf die Intensität der ukrainischen Gegenangriffe zu.

Russland überzieht die Ukraine seit fast viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes hat die Ukraine ihre Gegenangriffe im russischen Hinterland vor allem mit Drohnen in den vergangenen Monaten ausgeweitet.