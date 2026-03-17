Prozess gegen Kneissls ehemaligen Generalsekretär gestartet

"Diese Dokumente sind so brisant, dass wir als Staatsanwaltschaft in diesem Verfahren Monate darauf warten mussten, um eine geschwärzte Version zu bekommen", stellte die Staatsanwältin gleich zu Beginn klar. In sechs Teilberichten hätte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) den Giftanschlag aufgearbeitet. Peterlik habe diese über seine Sekretärin angefordert, obwohl er eigentlich keine Berechtigung dazu gehabt hätte die einzusehen, so die Anklage. "Rein technische Dokumente, (..) mit denen ein Generalsekretär und Jurist eigentlich nichts anfangen kann". Für die Staatsanwaltschaft liege auf der Hand, dass es sich um "ein privates Anliegen" handelt.

Am 5. Oktober 2018 soll er die Dokumente dann vom ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Egisto Ott, abfotografieren haben lassen - und zwar in dessen Wohnung. Peterlik sagte im Ermittlungsverfahren, er sei den ganzen Tag im Büro gewesen, aber das könne niemand belegen, so die Staatsanwaltschaft. "Es ist nicht nur ein Imageschaden, es schädigt die internationalen Beziehungen", hielt die Staatsanwaltschaft am Ende ihres Vortrages fest.

Am Nachmittag soll Ott - selbst Angeklagter im größten Spionage-Prozess der letzten Jahrzehnte - als Zeuge aussagen. Über ihn sollen die Dokumente zum Anschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal an den Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek, der seit längerem für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB tätig sein soll, gelangt sein.

Ein ganz anderes Bild zeichneten naturgemäß Peterliks Anwälte. Eine "äußerst lückenhafte Anklageschrift" und Ermittlungsfehler sah Michael Mössler. So liege etwa streng genommen kein klassifiziertes Dokument vor, da diese erst in Österreich klassifiziert werden hätten müssen. Peterlik hätte nur ein Dokument gehabt. "Das Dokument von Otts Handy hat mein Mandant nie gesehen." Die Staatsanwaltschaft hatte betont, dass die kriminaltechnische Ermittlung gezeigt hatte, dass es sich um Kopien aus dem Außenministerium handelt. Außerdem stütze sich die Anklage im Wesentlichen auf die Aussagen eines Zeugen, der mehrfach falsch ausgesagt habe und deshalb auch wegen falscher Beweisaussage rechtskräftig verurteilt worden sei, so Mössler.

Einen Vorgeschmack auf die kommenden Prozesstage - die Verhandlung wird am Donnerstag und am Freitag fortgesetzt - gab Peterliks zweiter Verteidiger, Volkert Sackmann. Er verwies auf ein Gutachten, wonach die Dokumente aus dem Außenministerium anders gelocht gewesen seien als jene auf den Fotos von Ott. "Das geht sich ja technisch schon nicht aus".