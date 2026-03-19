ABO

Parteien erhalten heuer rund 80 Mio. Euro an Bundesförderung

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Nur die Klubförderung wird heuer erhöht
©APA, ROLAND SCHLAGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Parlamentsparteien erhalten heuer 79,8 Millionen Euro an Bundesförderungen. Inkludiert sind Beträge aus der Parteien-, Akademie- und Klubförderung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe nur um rund 81.000 Euro, wird 2026 doch nur die Klubförderung erhöht. Der größte Betrag geht mit 22,3 Mio. Euro an die FPÖ, darauf folgen die ÖVP mit 20,9 Mio. und die SPÖ mit 17,7 Mio. Euro. Weniger entfällt auf die kleineren Parteien NEOS (9,7 Mio.) und Grüne (9,2 Mio.).

von

Federn lassen die Sozialdemokraten: Für sie zieht - nach dem Abgang der künftigen Wiener Stadträtin Elke Hanel-Torsch - Christoph Matznetter wieder in den Nationalrat ein. Damit sinkt der SPÖ-Frauenanteil auf 39 Prozent, der Bonus bei der Klubförderung für einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent fällt weg. Das kostet der Partei heuer fast 124.000 Euro, bestätigte man im Parlament eine Rechnung der APA. Indes wird die Klubförderung wie die Beamtengehälter ab Juli um 3,3 Prozent erhöht. Insgesamt werden laut einer Hochrechnung des Parlaments 2026 rund 29,8 Mio. Euro ausgeschüttet. Die FPÖ als größte Parlamentspartei kommt auf circa 7,6 Mio. Euro, die ÖVP auf 7,4, die SPÖ auf 6,6, die NEOS auf 4,1 und die Grünen auf 4,0 Mio. Euro.

Die Parteienförderung wird normalerweise an die Inflation angepasst. Angesichts des Sparzwangs hat sich die Koalition in ihrem Regierungsprogramm aber darauf geeinigt, die Valorisierung für heuer auszusetzen. Erneut gibt es dafür insgesamt 38 Mio. Euro: 11,6 Mio. für die FPÖ, 10,6 Mio. für die ÖVP, 8,5 Mio. für die SPÖ, 3,9 Mio. für die NEOS und 3,5 Mio. für die Grünen.

Auch die Förderung für die Parteienakademien bleibt gleich, schon seit 2024 stehen dafür insgesamt 12 Mio. Euro bereit. 3,1 Mio. erhält das Freiheitliche Bildungsinstitut, 2,9 Mio. der Campus Tivoli der ÖVP und 2,6 Mio. das Renner-Institut der SPÖ. 1,7 Mio. gibt es für die Grüne Parteiakademie FREDA sowie das NEOS Lab.

Ein Blick in den Plenarsaal im Rahmen einer Sitzung des Nationalrates im Parlament in Wien am Mittwoch, 25. Februar 2026.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Expertenkommission unterzeichnete Abkommen
Technik
Italien erkennt ausgewählte österreichische FH-Abschlüsse an
Song-Contest-Fans sollen am Sonn- und Feiertag shoppen können.
Politik
ÖVP Wien fordert Sonntagsöffnung zum ESC
Fast 1.300 Auszeichnungen seit 1953
Technik
18 herausragende Uni-Absolventen bekamen Sub-Auspiciis-Ehrenringe
Volksanwalt Bernhard Achitz
Politik
PVA-Gutachten - Auch Volksanwalt Achitz sieht Reformbedarf
Tag acht im Prozess gegen Wöginger und zwei Finanzbeamte
Politik
Sechs Zeugen im Postenschacher-Prozess in Linz am Wort
Gebäude werden saniert
Technik
Tiroler MCI: Sanierung nach Beschluss von Landesregierung fixiert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER