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Prominenter Freiheitlicher Nemeth verstorben

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Freiheitlicher Abgeordneter überraschend verstorben
©APA, GEORG HOCHMUTH
Der stellvertretende Klubobmann der FPÖ, Norbert Nemeth, ist 57-jährig verstorben. Die Freiheitlichen zeigten sich in einer Aussendung vom "völlig überraschenden und unerwarteten Ableben" des langjährigen Klubdirektors bestürzt. Nemeth sei bis zuletzt eine der tragenden Persönlichkeiten der freiheitlichen Bewegung gewesen und habe "jahrzehntelang maßgeblichen Anteil an der programmatischen und inhaltlichen Entwicklung unserer Gesinnungsgemeinschaft gehabt".

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Nemeths frühe Karriere lag in Niederösterreich, wo er eng mit dem damaligen Landesrat Ewald Stadler zusammenarbeitete. Mit diesem wechselte er später auch in die Volksanwaltschaft. Im Nationalrat wurde der Jurist 2006 unter Heinz-Christian Strache Klubdirektor und war ab da einer der wichtigsten Architekten des freiheitlichen Parlamentsklubs. Bei der vergangenen Wahl zog Nemeth als Abgeordneter in den Nationalrat ein und war einer der Stellvertreter von Klubchef Herbert Kickl, den er des Öfteren auch in der Präsidialkonferenz vertrat. Eine zentrale Rolle seitens der FPÖ hatte er auch bei den letztlich gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP.

Der gebürtige Wiener gehörte zum nationalen Flügel der Freiheitlichen und war schlagender Burschenschafter. Unter einem Pseudonym veröffentlichte er mehrere historische Romane.

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