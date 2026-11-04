Prominenter Freiheitlicher Nemeth verstorben

Nemeths frühe Karriere lag in Niederösterreich, wo er eng mit dem damaligen Landesrat Ewald Stadler zusammenarbeitete. Mit diesem wechselte er später auch in die Volksanwaltschaft. Im Nationalrat wurde der Jurist 2006 unter Heinz-Christian Strache Klubdirektor und war ab da einer der wichtigsten Architekten des freiheitlichen Parlamentsklubs. Bei der vergangenen Wahl zog Nemeth als Abgeordneter in den Nationalrat ein und war einer der Stellvertreter von Klubchef Herbert Kickl, den er des Öfteren auch in der Präsidialkonferenz vertrat. Eine zentrale Rolle seitens der FPÖ hatte er auch bei den letztlich gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP.

Der gebürtige Wiener gehörte zum nationalen Flügel der Freiheitlichen und war schlagender Burschenschafter. Unter einem Pseudonym veröffentlichte er mehrere historische Romane.