Wiener Neustädter Privatschule ist insolvent

©TECHT, APA, HANS KLAUS TECHT
Die Wiener Neustädter vivet-Privatschule ist insolvent und hat am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Die Passiva betragen 132.000 Euro, berichtete der KSV1870 in einer Aussendung. Kurzfristige Abmeldungen von Schülern und damit verbundene Umsatzrückgänge seien insolvenzursächlich. Medienberichten zufolge endete der Unterricht nach den Herbstferien, 34 Schüler sind betroffen und wurden auf andere Schulen aufgeteilt.
von
Die Anzahl der Gläubiger liegt laut KSV1870 bei rund 14. Zehn Dienstnehmer sind betroffen. Laut eigenen Angaben wurden die Gehälter und Löhne bis September 2026 bezahlt, hielten die Kreditschützer fest.
++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema "Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870)": Das Logo des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870), aufgenommen am Montag, 14. April 2025, in Wien.