Wiener Neustädter Privatschule ist insolvent

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Die Wiener Neustädter vivet-Privatschule ist insolvent und hat am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Die Passiva betragen 132.000 Euro, berichtete der KSV1870 in einer Aussendung. Kurzfristige Abmeldungen von Schülern und damit verbundene Umsatzrückgänge seien insolvenzursächlich. Medienberichten zufolge endete der Unterricht nach den Herbstferien, 34 Schüler sind betroffen und wurden auf andere Schulen aufgeteilt.

von APA