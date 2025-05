Das Vorrücken um zehn Positionen ist kein Alarmende, aber ein Wegweiser. Medienförderungen sollen hauptverantwortlich dafür sein. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Journalismus haben sich global verschlechtert. Den Austro-Machern des Rankings verschafft sein Ergebnis jedoch Entwarnung. Denn Österreichs Platz im Vorjahr beschädigte auch den Ruf der hiesigen Dependance von „Reporter ohne Grenzen“ (ROG). Es roch nach Parteilichkeit. Zumal ROG-Präsident Fritz Hausjell, ein Kommunikationswissenschafter, auch als Berater der SPÖ und von Andreas Babler tätig war.

Die Peinlichkeit des Index-Rangs wäre aber schneller in Vergessenheit geraten, hätte es nicht weitere Kritik an der Leitung des Trägervereins gegeben. Investigativjournalist Michael Nikbakhsh, zuvor selbst in der Führung von ROG Österreich, erhob in seinem Podcast „Die Dunkelkammer“ Vorwürfe gegen Hausjell. Corinna Milborn (Puls 4), Cornelia Krebs, Rosa Lyon (beide ORF) und Julia Herrnböck (Dossier) hatten zuvor schon leise den Vorstand verlassen. Hausjell zeigte sich einsichtig und sorgte für eine neue personelle Basis. Martin Wassermair vom Community-Sender DORF TV wurde Generalsekretär, Medienanwältin Maria Windhager und Barbara Tóth vom Falter stießen zum Vorstand. Wer die Experten sind, die für den Index der Pressefreiheit die Austro-Punkte vergeben, bleibt hingegen geheim.