Pilnacek-U-Ausschuss hat Vertraute im Fokus

Die Frauen, die in einem Haus nahe des Fundorts zusammenwohnten, haben bereits ausführlich vor Gericht Stellung genommen. Eine der beiden hatte Pilnacek abgeholt, nachdem dieser nach einer Alkohol-Fahrt von der Polizei aufgehalten worden war. Die zweite Auskunftsperson hat bereits mehrfach in Medien über den Fall gesprochen. Die ÖVP schenkt ihr aufgrund widersprüchlicher Angaben keine Glaubwürdigkeit.

Am Donnerstag sind zwei Journalisten geladen, darunter der ehemalige Politiker Peter Pilz, der ein Buch über die Causa geschrieben hat. Er wurde bereits wegen übler Nachrede in erster Instanz nicht rechtskräftig verurteilt, da er in dem Buch Mutmaßungen angestellt hatte, Spitzenbeamte könnten versucht haben, den tatsächlichen Hergang zu vertuschen. Auch der ebenfalls als Auskunftsperson geladene Journalist Erich Vogl beschäftigte sich mit dem Tod Pilnaceks.