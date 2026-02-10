Wiederkehr bereitet Modellregionen zu sechsjähriger Volksschule vor

Wien habe den Wunsch geäußert, Modellregion für eine sechsjährige Volksschule zu sein. "Den unterstütze ich auch, indem wir jetzt ein pädagogisches Konzept entwickeln." Wiederkehr selbst hatte die Verlängerung der Volksschule in seiner Zeit als Wiener Bildungsstadtrat als Alternative zur klassischen Gesamtschule bis 14 ins Spiel gebracht, dementsprechend sprach er am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz von einem pädagogisch sinnvollen Modell.

Es sei gut für die Chancengerechtigkeit und die Entwicklung der Kinder, wenn sie länger in ihrem ersten Bildungsverband weiterlernen können. Außerdem sei es ein "anderer Ansatz", als eine Gesamtschule für alle verpflichtend umzusetzen. Die jahrzehntelange Diskussion zum Thema habe Österreich nicht vorangebracht. Derzeit müssen Kinder sich mit zehn Jahren zwischen Mittelschule und AHS-Unterstufe entscheiden, wobei das Gymnasium nur Schülerinnen und Schülern offensteht, die in Deutsch und Mathematik ein "Sehr Gut" oder "Gut" im Volksschulzeugnis haben.

Im Ministerium werde nun überlegt, wie eine verlängerte Volksschule pädagogisch aussehen könnte, erklärte Wiederkehr. Es gehe etwa darum, was in diesen zwei zusätzlichen Volksschuljahren gemacht werden könnte und ob dort Klassenlehrkräfte wie in der Volksschule oder Fachlehrer wie in Mittelschule und AHS den Unterricht gestalten.

Eine Frage sei auch, in welchen Schulen und an welchen Standorten Wiens ein solcher Pilotversuch umgesetzt werden könnte. Wird an einem Standort die Volksschule von derzeit vier auf sechs Jahre verlängert, müssten auch weiterführende Schulen bei dem Pilotprojekt mitmachen, an die die Kinder danach problemlos wechseln können, räumte Wiederkehr ein. Auch Raumfragen müssen noch geklärt werden. Immerhin bräuchten teilnehmende Volksschulen dadurch mehr Klassenräume als bisher, während weiterführende Schulen zwei Jahrgänge weniger hätten.

Für die Teilnahme am Pilotprojekt sollen Schulen sich freiwillig entscheiden können, betonte Wiederkehr. Erst nach dieser "Modellphase" sehe man, ob eine weitere Ausrollung sinnvoll sei. Er sei aber optimistisch, dass innerhalb der aktuellen, bis 2029 laufenden Regierungsperiode klar sein wird, wie eine sechsjährige Volksschule aussehen könnte.