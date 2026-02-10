Kräftiger Gegenwind zu Kern-Kandidatur

Auch der Bundesgeschäftsführer der FSG Willi Mernyi hatte im Ö1-"Mittagsjournal" einer Personaldebatte eine klare Absage erteilt: "Wenn dauernd darüber diskutiert wird, macht der Vorsitzende das gut, macht er das richtig, dann schadet das der Sozialdemokratie."

Am Freitag ist de facto die letzte Chance, einen Gegenkandidaten zu Parteichef Andreas Babler für den Parteitag im März zu nominieren. Dem Vernehmen nach streben das vor allem die drei Südbahn-Bundesländer außerhalb Wiens an und hoffen auf ein Ja Kerns. Die oberösterreichische SPÖ stellte sich zuletzt hingegen hinter Babler.