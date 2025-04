Parteien beenden mit Abschlusskundgebungen den Wien-Wahkampf

Den Auftakt des Reigens der Wahlabschlüsse macht am Freitag die KPÖ, die im Wahlbündnis mit der Liste LINKS antritt. Vor dem Burgtheater wird dabei ein "Vertrag mit der Bevölkerung" unterzeichnet, hieß es im Vorfeld.

Am frühen Nachmittag laden dann ÖVP-Spitzenkandidat Karl Mahrer und Funktionäre auf den Rochusmarkt in Wien-Landstraße, wo um 14.30 Uhr das türkise Finale über die Bühne geht. Die ÖVP verzichtet dabei auf ein Event-Setting und lädt stattdessen zu einer letzten Verteilaktion.

Grüne, NEOS und die SPÖ werben ab 16 Uhr auf ihren Abschlusskundgebungen noch einmal um Stimmen. Die grüne Spitzenkandidatin Judith Pühringer tritt gemeinsam mit der designierten Bundessprecherin Leonore Gewessler und der früheren Justizministerin Alma Zadić im "Podium" des Architekturzentrums im Wiener Museumsquartier auf. Quasi ums Eck, am Platz der Menschenrechte neben dem Museumsquartier, laden die NEOS zu ihrem - u.a. mit Bundesparteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, dem Wiener Landessprecher und Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Spitzenkandidatin Selma Arapovic.

Bürgermeister Michael Ludwig begeht zeitgleich am Viktor-Adler-Markt in Favoriten das Wahlkampffinale seiner SPÖ. Neben dem Stadtchef wird auch Vizebürgermeisterin und Wohn- bzw. Frauenstadträtin Kathrin Gaal eine Rede halten. Der Bundesparteivorsitzende, Vizekanzler Andreas Babler, wird zwar anwesend sein, aber laut Wiener Landespartei nicht ans Mikrofon treten.

Den Schlusspunkt setzt dann um 17.30 Uhr der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der zum zweiten Mal nach dem Rauswurf aus seiner ehemaligen Partei mit seiner eigenen Liste antritt - und zwar in der Wolke 21 im 22. Gemeindebezirk.

Wer am Sonntag nicht in sein Wahllokal gehen kann und doch noch an der Wien-Wahl teilnehmen will, der muss sich sputen. Bis 12 Uhr mittags kann man noch "mündlich" eine Wahlkarte im Wahlreferat (Magistrat) beantragen. Mit dieser ist die Briefwahl (aus dem In- oder Ausland) oder das Wählen auch in "fremden" Wahllokalen möglich. Wer sich seine Wahlkarte im Wahlreferat persönlich abholt, kann diese nicht nur zur Briefwahl oder zur Wahl abseits des "eigenen" Wahllokals verwenden, sondern den Stimmzettel dort auch sogleich ankreuzen und abgeben. Wird per Brief gewählt, muss der Stimmzettel bis spätestens am Wahltag um 17.00 Uhr einlangen. Alle Informationen zur Beantragung einer Wahlkarte findet man unter https://go.apa.at/pPijx9in.