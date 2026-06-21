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Parlamentswahl in Äthiopien: Sieg für Regierungspartei

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Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed auf Wahlplakat
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Die Regierungspartei PP des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed hat die Parlamentswahl in dem Land am Horn von Afrika klar gewonnen. Sie erhielt 438 von 501 Abgeordnetenmandaten, wie die Nationale Wahlbehörde am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge lag die Beteiligung bei der bereits am 1. Juni abgehaltenen Wahl bei 94 Prozent. Eigentlich hätte das Ergebnis bis zum 11. Juni bekanntgegeben werden müssen.

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Der Wahlsieg der "Wohlstandspartei" des Friedensnobelpreisträgers war erwartet worden. Trotz der Unsicherheit in den Regionen Amhara und Oromia, wo bewaffnete Gruppen zum Teil mit Straßenblockaden eine Wahl verhindert hatten und einiger technischer Pannen, sprach die Wahlbehörde von einem erfolgreichen Urnengang.

Der 50-Jährige Abiy Ahmed ist seit April 2018 Premierminister von Äthiopien. Der ehemalige Offizier startete als Reformer ins Amt und erlangte 2019 weltweite Berühmtheit, weil ihm für seine Bemühungen zur Beilegung des jahrzehntelangen Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea der Friedensnobelpreis verliehen wurde.

Seine spätere Amtszeit war freilich von extremen Zuspitzungen geprägt. Ab Ende 2020 eskalierte der Konflikt zwischen der Zentralregierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) in einen zweijährigen, blutigen Bürgerkrieg. Der Konflikt in der nördlichen Region Tigray forderte etwa 600.000 Tote. Menschenrechtsorganisationen warfen seiner Regierung schwere Vergehen vor und stellten seinen internationalen Ruf als "Friedensstifter" massiv in Frage.

Der Sieg seiner Partei war auch auf den Mangel an aussichtsreichen Gegenkandidaten zurückzuführen, die an der Wahl teilnehmen durften. Zudem hatte die einstige Bürgerkriegsregion Tigray zum zweiten Mal nicht an der Wahl teilgenommen, nachdem sie bereits 2021 ausgeschlossen worden war.

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