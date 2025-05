Konklave (Papstwahl): Geistliche Heckenschützen

Manche kamen aber aus ganz anderen Gründen: Nämlich, um Informationen zu streuen, die wie eine Munition wirken und genug Sprengkraft entwickeln konnten, um aussichtsreiche Kandidaten aus dem Rennen zu werfen. Die schärfste Munition sparten sie bis zum Schluss auf.

Wenige Stunden vor Beginn des Konklaves, tauchte am Dienstag in den E-Mail-Fächern von Kirchenmännern und Journalisten ein Dokument auf, unterschrieben am 25. November des Jahres 2018 vom Superstar unter den Kardinälen, Staatsekretär Piero Parolin. Darin erklärt der Kardinalstaatssekretär in einem handschriftlichen Kommentar, dass er einverstanden sei mit dem Ankauf der Immobilie in der Sloane Avenue in London.

Dieses Immobiliengeschäft hatte Kardinal Angelo Becciu eine Verurteilung zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft und den Ausschluss von seinen Rechten als Kardinal eingebracht. Er war als Hauptschuldiger in dem illegalen Geschäft angeklagt worden. Dass Pietro Parolin in das Geschäft verwickelt gewesen war, wussten im Vatikan viele. Dass er es aber ausdrücklich in Einzelheiten kannte und handschriftlich befürwortete, beeinflusst nun zweifellos die Meinung der Kardinäle. Sie haben gar nicht mehr genug Zeit, um auszuloten, was diese neue Anschuldigung gegen Pietro Parolin wirklich bedeuten.

Mit einer klaren Lüge hatten die geistlichen Heckenschützen schon einmal versucht, Parolin zu schwächen. Bevor die Kardinäle sich im Haus der Heiligen Martha mit dem Beginn des Konklaves einschließen ließen, kursierten plötzlich Nachrichten über den angeblich besorgniserregenden Gesundheitszustand von Pietro Parolin. Angeblich habe er Schwächeanfälle während der Kardinalskongregation erlitten, sodass eine Gruppe Ärzte einschreiten musste, um den Blutdruck zu stabilisieren. Aus Sicht der Kardinäle war das eine ernst zu nehmende Nachricht. Das Amt des Papstes ist zweifellos belastend, aber ein Anwärter auf dieses Amt, der schon vor dem Amtsantritt wegen Kreislaufschwächen in medizinische Behandlung muss, wollte im Kardinalskollegium sicher niemand. Der Vatikan dementierte ohne Wenn und Aber die Gerüchte, die Pietro Parolins Kandidatur für das Amt des Papstes torpedieren sollten. Einen Schwächeanfall des Kardinals habe es schlicht und einfach nicht gegeben.

Die Angriffe auf Parolin richten sich gegen ihn als Mann der Mitte, auf den sich viele Kardinäle einigen konnten und den viele kannten.