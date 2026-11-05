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Russland beschoss Logistikzentrum und Kraftwerk in Ukraine

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Russischer Angriff auf die Region Charkiw
©Handout, Afp, APA, UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE
Russland hat bei neuen Angriffen auf die Ukraine nach eigenen Angaben ein Logistikzentrum des Postdienstleisters Nova Poshta in der nordöstlichen Region Charkiw, ein Kraftwerk in Dnipropetrowsk sowie ein Frachtschiff im Schwarzen Meer attackiert. Das Schiff habe sich und 50 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Odessa befunden, teilte Russlands Verteidigungsministerium mit. Russland meldete auch einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Stadt Rjasan.

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Die in Charkiw angegriffenen Ziele seien von der Ukraine für militärische Zwecke genutzt worden, so das russische Verteidigungsministerium. Die ukrainischen Behörden berichteten indes von einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Stadt Dnipro. Drohnen hätten ein Wohnhaus und Garagen getroffen, teilte der Gouverneur der Region, Oleksandr Hanzha, auf Telegram mit. Zudem sei eine Anlage der kritischen Infrastruktur in Brand geraten. Mindestens drei Menschen wurden verletzt.

Russland meldete unterdessen einen massiven Drohnenangriff auf die Großstadt Rjasan rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau. Trümmer abgeschossener Drohnen hätten Brände an Industrieanlagen ausgelöst, teilte die Regionalverwaltung in den sozialen Medien mit. Sie seien aber eingedämmt oder gelöscht worden. Die Stromversorgung sei vorübergehend ausgefallen. Ein Mensch sei verletzt worden. Dem Gouverneur zufolge wurde die Region mit mehr als 200 Drohnen angegriffen. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst unklar, ebenso, welche Anlagen getroffen wurden. In Rjasan gibt es eine große Ölraffinerie, die Moskau mit Treibstoff versorgt. Die Ukraine hat die Raffinerie bereits mehrfach in diesem Jahr attackiert.

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