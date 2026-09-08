Österreichischer IS-Anhänger von Polizei in Türkei getötet

Der 20-Jährige wurde demnach von den türkischen Behörden verdächtigt, in Verbindung mit der Terrororganisation IS zu stehen und einen Anschlag in der Türkei zu planen. Bereits seit 2025 wurde in Österreich aufgrund seiner Absicht, ins Ausland auszureisen und sich dem IS anzuschließen, ermittelt. Nach einer Verurteilung und dem Durchlaufen eines Deradikalisierungsprogramms von DERAD hielt der Beschuldigte an seinen Plänen fest und reiste schlussendlich in die Türkei aus.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) stellte 2025 in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Wien die Radikalisierung und IS-Sympathien des österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgers fest und beobachtete dessen Absicht, sich dem IS anschließen zu wollen. Damals hatte der Verfassungsschutz eindeutige Hinweise auf eine bevorstehende Ausreise nach Ägypten. Daraufhin nahm ihn die DSN schließlich im Mai 2025 fest.

In der Folge befand sich der Beschuldigte zwischen Mai und November 2025 in Untersuchungshaft. Er wurde unter Auflagen freigelassen und im März 2026 erneut im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen, nachdem die DSN festgestellt hatte, dass er sich trotz aufrechten Waffenverbots für Waffenkäufe interessierte.

Ende Mai 2026 wurde der Beschuldigte im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und terroristischen Vereinigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz verurteilt und unter der Anrechnung der zuvor geleisteten Untersuchungshaft entlassen.

Der 20-Jährige hatte sich gemäß einer gerichtlichen Auflage laufend bei Sicherheitsbehörden zu melden und ein Deradikalisierungsprogramm zu durchlaufen. Dabei nahm er seit seiner ersten Entlassung im November 2025 an einem Programm des Vereins DERAD teil.

Im Juli 2026 reiste der Mann widerrechtlich in die Türkei aus, wo er von den türkischen Behörden nach enger Zusammenarbeit mit österreichischen Sicherheitsbehörden festgenommen werden konnte.

Unter Auflagen wurde er von türkischen Justizbehörden schließlich in der Türkei wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei einer Amtshandlung rund um den IS in der Türkei eröffnete der 20-Jährige das Feuer auf Polizistinnen und Polizisten, woraufhin er beim anschließenden Schusswechsel durch die türkische Polizei erschossen wurde.

In Österreich lief bisher ein Verfahren zur Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Ebenso trat nach seiner widerrechtlichen Ausreise eine Festnahmeanordnung in Kraft.