ORF-Stiftungsrat wählt neue ORF-Spitze bis Ende 2026

Die Wahl für die eigentliche nächste fünfjährige ORF-Generaldirektorenperiode ab 2027 ist für 11. August angesetzt. Allerdings könnte sich das noch ändern, wollen doch Stiftungsräte aus dem ÖVP-"Freundeskreis" und der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler Anträge auf eine Vorverlegung der Wahl auf 11. Juni in der Sitzung einbringen. Die Ausschreibung für den Posten erfolgt jedenfalls in rund einer Woche. Abseits der gegenwärtigen und künftigen Wahl beschäftigt die Gremienmitglieder auch die Causa Weißmann, welche die Suche nach einer neuen Geschäftsführung für die acht Monate bis Jahresende erst auslöste. Thema könnte auch eine Resolution des ORF-Redaktionsausschusses werden, der vier Stiftungsratsmitgliedern das Misstrauen ausgesprochen hat.