ORF: Regionale Qualitätsoffensive

Also mischen sich nun auch die Landeshauptleute ein. Selten hat Ihr Kolumnist mehr Spott erfahren als auf den vorwöchigen Text zur medienpolitischen Initiative von Tirols Anton Mattle im Vorsitz der LH-Konferenz. Der ORF-Jahresbericht liefert aber zuhauf Argumente für regionale Einmischung. Die Länderradios erreichen täglich ein Viertel des gesamten Publikumsmarkts – kaum weniger als Ö3 (27 Prozent). „Bundesland heute“ sehen fast überall Tag für Tag mehr als die Hälfte der TV-Zuschauer – nur Wien (41 Prozent) und Niederösterreich (47 Prozent) liegen darunter. Wie die „Zeit im Bild“ hat es im nationalen Schnitt 54 Prozent – ex aequo Platz 1 bei den Marktanteilen der regelmäßigen Sendungen.

Dass die Landeshauptleute ihr Anhörungsrecht bei der Bestellung der ORF-Filialleiter verloren, war überfällig. Doch dass die Länder medienpolitisch aktiver werden wollen, lässt sich durch täglich zwei Millionen Hörer und eine Million Seher für regionalisierte ORF-Sendungen so gut begründen wie durch ihre privaten Medienhäuser.

Dabei gibt es eine Schieflage: So wie mehr als die Hälfte der 5.000 österreichischen Journalisten (1.000 arbeitslos) in Wien werkt, sitzt ein Großteil der ORF-Information im zentralen Newsroom (360 Mitarbeiter) auf dem Küniglberg. Von dort blicken sie zum Teil geringschätzig auf die Provinz herab, werden aber oft allzu flott in sie geschickt, wenn’s brennt. Der ORF braucht eine regionale Qualitätsoffensive. Außer ihm hat nur noch die Krone-Redaktionen in allen Bundesländern. Das ist kein April-Scherz und sollte Argument genug sein.