Zuvor gab es wochenlanges Rätseln, warum „Das Gespräch“ trotz internationaler Gäste und national relevanten Entscheidern nicht mehr Zugkraft hatte. Die meistgehörte Erklärung aus dem ORF lautete: Das Interesse an Politik geht zurück. Für die „ZIB2“ am Sonntag galt das aber nicht: Sie hatte mehr Marktanteil als im Vergleichszeitraum 2024. Claudia Reiterer, die zuvor acht Jahre „Im Zentrum“ unter wachsender Kritik moderiert hatte, wirkt zumindest quotentechnisch rehabilitiert. Dienen nur die Sendungen seit der Koalitionsbildung zum Vergleich, hatte sie gleich viel Publikum(santeil).

Indes geht auch im Polit-Talk-Paradies Deutschland mancher Lack ab. Louis Klamroth tritt frühestens im Herbst wieder mit „Hart aber fair“ auf, das er 2023 von Frank Plasberg übernommen hat, der es 22 Jahre moderiert hatte. Statt früher 30 Ausgaben wurde das Format unter dem Neuen auf 20 reduziert. Eine durchaus persönliche Angelegenheit, denn Sandra Maischberger, die schon Dienstag und Mittwoch im Einsatz ist, übernahm nun auch noch Klamroths ausgefallene Montag-Termine. Dass mit Caren Miosga eine weitere Nachfolgerin unter Druck steht, dafür ist ihre Nicht-Sendung am 1. Juni kein Indiz. Die Ablöse von Anne Will war bloß bereits in der Pfingstpause. Ihr Vertrag umfasst eigentlich 30 und heuer wegen der vorgezogenen Bundestagswahl 32 Ausgaben per anno. „Im Zentrum“ lag zuletzt bei 33. Es wurde von 2020 noch 37 Folgen von Jahr zu Jahr um eine Sendung reduziert.