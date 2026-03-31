Transparenzbericht: Das sind die ORF-Spitzenverdiener

Nach dem Abschied von Ö3-Moderator Robert Kratky aus dem ORF gibt es mit Pius Strobl einen neuen Spitzenverdiener. Er kommt auf 469.000 Euro Bruttojahresgehalt, wie der am Dienstag veröffentlichte ORF-Transparenzbericht offenbart. Strobl, der Ende 2026 in Pension geht, verantwortete u.a. die Sanierung des ORF-Zentrums. Es folgen Roland Weißmann (427.500 Euro), der als ORF-Chef mittlerweile zurückgetreten ist, und ORF-Enterprise-Geschäftsführer Oliver Böhm (349.000 Euro).

Der ORF ist gesetzlich verpflichtet, die Gehälter von jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzuführen, die inkl. Zulagen über 170.000 Euro im Jahr verdienen. In Summe scheinen für 2025 65 Personen auf (inkl. Tochterunternehmen) und damit zehn Personen weniger als 2024. Ausschlaggebend waren laut dem Vorwort zum Bericht insbesondere altersbedingte Abgänge sowie die Inanspruchnahme von Altersteilzeiten.